La izquierda portuguesa dispuesta a negociar con Costa pero le acusa de forzar elecciones

El primer ministro portugués, António Costa. EFE/EPA/TIAGO PETINGA/Archivo

Lisboa, 9 nov (EFEA).- Los diferentes partidos de la izquierda portuguesa acusaron hoy al primer ministro, el socialista António Costa, de haber querido forzar elecciones para obtener la mayoría absoluta y de no tratar "con seriedad" sus propuestas para el Presupuesto, aunque aseguraron que, dado el momento, están dispuestos a negociar.

Así lo han defendido tanto el Bloco de Esquerda como el Partido Comunista, ambos componentes de la "geringonça", en declaraciones a los medios en respuesta a la entrevista que concedió anoche el primer ministro a una televisión local en la que acusó al resto de la izquierda de "falta de voluntad" para sacar los Presupuestos.

Al no haber acuerdo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó elecciones anticipadas, que tendrán lugar el 30 de enero.

Durante esta jornada, el presidente del Grupo Parlamentario del Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, defendió que su grupo está dispuesto a negociar con el primer ministro, pero recriminó al Partido Socialista (PS) no responder "con seriedad" a sus propuestas.

"Ya lo dijimos y repito nuestra disponibilidad para el diálogo, bajo cualquier sombrero que le queramos dar o cómo queramos bautizarlo. Más que discutir la forma es importante discutir el contenido, y en eso nosotros colocamos encima de la mesa materias importantes a las que el Gobierno no responde", respondió Soares en declaraciones a los medios.

Asimismo, alegó que "existe una tentativa de hacer acusaciones a los partidos de la izquierda que no sirven para resolver ninguno de los problemas que están encima de la mesa" y que alargan los que se plantearon en el debate presupuestario.

Criticó también que el primer ministro está actualmente fijado en obtener la mayoría absoluta.

Por su parte, la líder del Bloco, Catarina Martins aseguró en su cuenta de Twitter que durante la entrevista de ayer, lunes, el primer ministro le atribuyó declaraciones que nunca hizo sobre el futuro del liderazgo del Partido Socialista e insistió en que espera negociar soluciones con Costa después de las elecciones.

Matizó que las debatirá en la campaña, incluso aunque eso implique que se interponga en el camino de apelar a una mayoría absoluta.

Por su parte, el líder del grupo parlamentario del Partido Comunista Portugués (PCP), João Oliveira, aseguró que el Gobierno "no quería" un Presupuesto desde que el presidente portugués dijo que si el proyecto no salía adelante habría elecciones.

"El Partido Socialista se quedó fijado en las elecciones y en ese objetivo de mayoría absoluta", subrayó Oliveira, que aun así no ha negado la posibilidad de negociar en el caso en el que fuera necesario.

Durante la entrevista de este lunes, Costa afirmó que no cierra la puerta a nadie ante posibles acuerdos tras de las elecciones anticipadas convocadas para el 30 de enero y señaló que si su partido no consigue la mayoría absoluta será necesario buscar un "entendimiento duradero".

Reconoció que la "fórmula" actual de la "geringonça" acabó pero consideró que "sin mayoría estable y duradera del PS, tiene que haber un entendimiento duradero".