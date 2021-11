La canciller colombiana busca "mayor convergencia" con Japón en TPP-11 y APEC

EFE/EPA/Issei Kato / POOL

Tokio, 9 nov (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que este país busca una "mayor convergencia" con Japón en acuerdos multilaterales en el Pacífico como son el TPP-11 o APEC, según dijo en una entrevista con Efe durante su visita a Tokio.

Colombia ve a Japón como un "socio estratégico" para su desarrollo económico, según Ramírez, quien se encuentra de viaje oficial en el país asiático desde el pasado sábado y hasta este martes con el objetivo de "fortalecer e impulsar" las relaciones bilaterales y los intercambios económicos.

La vicepresidenta colombiana, quien durante su visita a Japón se ha reunido con miembros del Gobierno nipón, empresarios y otras instituciones, destacó que la prioridad del Ejecutivo colombiano para mantener el alto ritmo de crecimiento económico y la creación de empleo es "seguir atrayendo inversiones".

ACUERDOS BILATERALES Y MULTILATERALES

En este sentido, Ramírez subrayó la "gran afinidad" que une a Japón y Colombia en el Pacífico al compartir valores como "la libertad de movimiento" en actividades económicas marítimas y "el cumplimiento de normas estrictas".

Por eso, a Colombia "le interesa mucho acercarse más a Japón a través de distintos escenarios multilaterales", entre los que Ramírez señaló la Alianza del Pacífico que junto a Bogotá integran México, Chile y Perú.

Japón es país observador de esta iniciativa "y esperamos que en el futuro sea también miembro", afirmó Ramírez.

Sobre la posibilidad de que Colombia se adhiera en algún momento al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés, y también conocido como TPP-11), Ramírez dijo que a Bogotá "no se le invitó formalmente a participar" aunque calificó de "interesante" la iniciativa y dejó la puerta abierta a un eventual proceso de adhesión.

Además, señaló que Colombia también tiene "muchísimo interés" en entrar en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), otra iniciativa multilateral para la que Bogotá espera el respaldo de Japón "para poder ser miembro".

Colombia y Japón negocian desde 2012 un Acuerdo de Asociación Económica, aunque las conversaciones sobre el pacto se han visto afectadas por el impacto de la pandemia en diversos sectores económicos, según Ramírez.

El Gobierno colombiano busca "actualizar los términos" de estas negociaciones con vistas a avanzar en el proceso hacia un pacto comercial que aportaría "un marco jurídico estable a largo plazo para el desarrollo de las relaciones bilaterales", señaló la canciller.

Debido a la "sensibilidad" que hay en los sectores más castigados por la pandemia, Ramírez señaló que serán necesarias "prudencia" y "flexibilidad" en las negociaciones, para las que no mencionó una fecha límite.

HIDRÓGENO Y RENOVABLES

El sector de las energías limpias, y en particular el del hidrógeno verde (producido con fuentes renovables), es uno de los que Colombia quiere potenciar más de cara al exterior y en los que ve a Japón como "aliado estratégico", según Ramírez.

El archipiélago nipón fue en 2017 uno de los primeros países que presentó una estrategia propia para desarrollar el uso del hidrógeno, y Colombia aspira ahora a convertirse en productor y exportador del combustible para este importante mercado y en situarse como "un proveedor confiable a nivel internacional".

"Planeamos invertir recursos propios y atraer inversiones extranjeras para aumentar las capacidades de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde", señaló la vicepresidenta colombiana.

El país sudamericano también tiene el objetivo de potenciar su producción de "otras energías renovables no convencionales" con el objetivo de alcanzar una matriz energética "totalmente limpia", añadió.

COOPERACIÓN CONTRA LA PANDEMIA

Durante su visita, la vicepresidenta también trató la cooperación de Japón en la lucha contra la covid-19, en la que el país asiático ha aportado a Colombia equipos médicos.

Ramírez destacó que Colombia necesita "más vacunas" con el objetivo de alcanzar el 70 % de su población inmunizada antes de finales de diciembre -en estos momentos tiene en torno a un 43 %-, así como para inocular a los aproximadamente 2 millones de refugiados que han llegado al país procedentes de Venezuela.

"Todas las vacunas que podamos recibir en estos momentos de nuestros aliados internacionales pueden servir muchísimo para tener más dosis disponibles para la migración venezolana y para tener procesos de vacunación en la frontera", según dijo.

Ramírez mantuvo este martes un encuentro con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, antes de poner rumbo a Corea del Sur, donde permanecerá hasta el viernes y tiene previsto reunirse con autoridades y empresarios del país asiático.

Antonio Hermosín Gandul