Jaime Peñafiel, más duro que nunca con el Rey Felipe VI: "Es un mal hijo"

Con la misma fuerza que siempre a sus 89 años y la actitud vital que siempre le ha caracterizado, Jaime Peñafiel se ha pronunciado sobre el momento convulso que vive nuestra Familia Real y, apoyando rotundamente el regreso a España del Rey Juan Carlos, no ha dudado en cargar duramente contra el Rey Felipe VI, a quien no duda en tachar de "mal hijo".



"Un hijo no puede echar a su hijo de casa y del país", apunta indignado, asegurado que si el Emérito no ha podido volver a nuestro país después de 15 meses es porque Don Felipe le dijo "no es el momento". "Él puede volver cuando le salga de los cojones", sentencia.



Más crítico que nunca con el Jefe del Estado, asegura que lo que ha hecho con su padre es "anti constitucional. El artículo 19 dice que no se puede echar a ningún ciudadano del país, a ninguno". Además, y dejando entrever su poca simpatía por la Reina Letizia, Peñafiel la acusa de ser "la instigadora" de que Felipe VI "echase" al Emérito del país.



"Nunca se llevaron bien; cierto que don Juan Carlos tampoco la colmaba de elogios, lo que mejor decía de ella es que era una chica muy lista con toda la carga peyorativa", admite. Sin embargo, y a pesar de que la mujer de su hijo no era de su agrado, el periodista mantiene que es "mentira" que el entonces Rey contratase a nadie para espiar a Doña Letizia.



Sin tener muy claro si la Princesa Leonor llegará a reinar, el experto en monarquía cree que "habrá que esperar. Tiempo al tiempo. Es una niña todavía". Sobre lo que no tiene ninguna duda es sobre la relación entre Don Juan Carlos y Doña Sofía que, está convencido, "está rota". "No tienen ningún contacto. Ella está muy dolida, ha sido ofendida públicamente y eso no tiene reparación", mantiene.



Muy crítico con la Casa Real, Peñafiel se ha pronunciado además sobre la vinculación de la Reina Sofía y la Infanta Elena a dos sociedades 'offshore' radicadas en paraísos fiscales a través de las que recibirían importantes cantidades del Emérito: "Toda la familia puso la mano, del dinero de don Juan Carlos no solo fue él, la familia también se benefició, todo el mundo lo sabía".



"Tienen que pagar todos. Don Juan Carlos que no tiene ningún delito, recibir donaciones no es un delito, delito es no declararlo, recibir comisiones no es un delito, delito es no declararlo, ha regularizado todas sus deudas con hacienda, no tiene ningún delito, no sé de qué coño lo acusan", añade, saliendo en defensa del monarca.



