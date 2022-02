Irán.- Irán pide el fin del "lenguaje de la fuerza y las amenazas" en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear

"Cualquier comentario inexacto que no se ciña a los hechos puede poner en peligro los esfuerzos", advierte



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha reclamado este martes el fin del "lenguaje de la fuerza y las amenazas" en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015 de cara al reinicio de los contactos el 29 de noviembre en la capital de Austria, Viena.



"En el camino a las conversaciones y en términos de medios, usar un lenguaje de fuerza y amenazas no ayuda e Irán no se plegará ante la propaganda infundada", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, durante una conversación telefónica con su homólogo alemán, Heiko Maas.



"Cualquier comentario inexacto que no se ciña a los hechos puede poner en peligro los esfuerzos en marcha", ha señalado, al tiempo que ha vuelto a acusar a Estados Unidos de la situación actual por su retirada unilateral del acuerdo en 2018.



Así, ha argumentado que "la retirada estadounidense y el fracaso de los tres países europeos --Francia, Reino Unidos y Alemania-- a la hora de cumplir sus obligaciones han profundizado la desconfianza".



Por ello, Amirabdolahian ha hecho hincapié en la necesidad de una "retirada total" de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra Teherán desde su retirada del acuerdo, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.



Por su parte, Maas ha resaltado que "el objetivo de Alemania es y sigue siendo concluir las negociaciones rápidamente para que el acuerdo nuclear se pueda aplicar en su totalidad pronto", según ha dicho el Ministerio de Exteriores alemán a través de su cuenta en la red social Twitter.



La conversación ha tenido lugar después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, pidiera el lunes la retirada de las sanciones y "garantías" de que Estados Unidos no volverá a abandonar el acuerdo de cara a un pacto sobre la reactivación del mismo.



El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró la semana pasada que Teherán "no abandonará la mesa de negociaciones" sobre el acuerdo nuclear, si bien advirtió contra unas "demandas excesivas" por parte de los países occidentales. Así, reiteró las exigencias de Teherán sobre la retirada de las "opresivas sanciones" impuestas por Estados Unidos.



En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que es posible lograr "rápidamente" un acuerdo de cara al retorno de Washington al acuerdo nuclear, que abandonó en 2018 de forma unilateral, y el cumplimiento de todas las cláusulas del mismo por parte de Irán.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.