Hermano de Musk vendió US$109M en acciones antes de la encuesta

(Bloomberg) -- Kimbal Musk vendió acciones de Tesla Inc. un día antes de que su hermano, el director ejecutivo, Elon Musk, lanzara su ahora infame encuesta de Twitter.

Kimbal, un miembro de la junta de Tesla, vendió 88.500 acciones de Tesla el 5 de noviembre, según una presentación del lunes después del cierre del mercado. Según el documento, vendió la participación a un precio promedio de US$1,229.91 por acción a través de JPMorgan. Eso equivale a unos US$109 millones en total. Las acciones vendidas representaron alrededor del 15% de la participación accionaria de Kimbal, excluidas las opciones.

El sábado, Elon Musk preguntó en Twitter si debía vender el 10% de sus acciones de Tesla, asegurando que “acataría los resultados de esta encuesta, de cualquier modo”. Su legión de seguidores decidió que la persona más rica del mundo debería vender una participación por valor de unos US$21.000 millones. Tras el resultado, las acciones de Tesla se desplomaron, cerrando en su nivel más bajo en cinco meses.

Kimbal, de 49 años, asistió a una escuela culinaria y se estableció como un emprendedor de Brooklyn con mentalidad sustentable. Tiene activos valorados en alrededor de US$950 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, aunque el último referente de Tesla muestra que tenía 599.740 acciones, igual a todo su capital en ese momento, comprometidas como garantía para préstamos personales.

El chef con sombrero de vaquero es director ejecutivo de Kitchen Restaurant Group y cofundador de Square Roots Urban Growers Inc., una comunidad agrícola urbana que cultiva hortalizas como la rúcula en espacios que incluyen contenedores antiguos de envío. Ha sido miembro de la junta de Tesla desde abril de 2004 y también es director de Space Exploration Technologies Corp. de su hermano, conocida como SpaceX.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud en busca de comentarios.

