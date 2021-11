Guadalajara elige Maestra

La tenista Aryna Sabalenka, en una imagen de archivo. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Madrid, 9 nov (EFE).- La nueva maestra del tenis femenino será investida en el Complejo Panamericano de Tenis de Guadalajara, en Jalisco, México, escenario de la nueva edición de las Finales WTA que irrumpen otra vez en el escenario competitivo, tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus, desde este miércoles y a lo largo de una semana.

Ocho de las mejores jugadoras del circuito aspiran a cerrar el 2021 con el éxito en este reputado torneo que alcanza la quincuagésima edición en México. Por primera vez en su historia se disputarán en Latinoamérica a donde ha llegado después de descartar la opción de Shenzhen (China), donde estaba inicialmente previsto, donde se jugó ya en el 2019 y a donde regresará para el 2022.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, las checas Barbora Krejcikova y Karolina Pliskova, la griega Maria Sakkari, la polaca Iwa Swiatek, las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa y la estonia Anett Kontaveit pujarán por obtener, por primera vez, la consideración de Maestra y uno de los trofeos más lustrosos de año.

Ninguna de ellas ha logrado en este evento el triunfo que acapara la checa Martina Navratilova, vencedora en ocho ocasiones; tres más que la alemana Steffi Graf y la estadounidense Serena Williams. La serbia Monica Seles y la belga Kim Clijsters lo conquistaron tres veces.

De hecho, seis de las ocho aspirantes debutan en la competición. Solo la checa Karolina Pliskova, que lo va a disputar por quinta vez, y la española Garbiñe Muguruza, que lo hará por cuarta, afrontan el evento con experiencia.

La baja de la australiana Ashleigh Barty, actual número uno del mundo y vencedora de la última edición disputada es la ausencia más llamativa. La oceánica se impuso en la final del 2019 a la ucraniana Elina Svitolina, que logró el éxito en el 2018 y que no consiguió la clasificación para Guadalajara.

Así, la consideración de favorita en una de las ediciones más abiertas de los últimos tiempos, recae sobre Sabalenka. La bielorrusa es la número dos del mundo. No compite desde que alcanzó los cuartos de final del torneo de Moscú en la penúltima semana de octubre y este curso sobresalió en Abu Dabi y el WTA 1000 de Madrid, títulos que logró, y en la final de Stuttgart. Acumula Sabalenka trofeos a lo largo de su carrera.

Krejcikova, la número tres del circuito, llegará a México con el tiempo justo para adaptarse a las condiciones del evento y cargada de minutos sobre la pista. La jugadora de Brno, de 25 años acaba de disputar la Copa Billie Jean King con la República Checa en Praga y también está incluida en el cartel de las Finales WTA de dobles.

Krejcikova pretende redondear un año memorable para ella. Ganadora de Roland Garros este 2021 triunfó en Estrasburgo y Praga también, además de jugar la final de Dubai. Son los primeros éxitos en su palmarés. Las Finales en Guadalajara pueden ser la guinda a un estupendo curso.

Junto a Krejcikova su paisana Karolina Pliskova. Cuarta jugadora del mundo y la que más experiencia aglutina en unas Finales WTA. Afronta la jugadora de Louny, de 29 años, su quinta participación. No presume de título alguno en lo que va de curso para ampliar su historial, con dieciséis trofeos. Aún así, fue finalista en Wimbledon además de Roma y Montreal.

Krejcikova y Pliskova conforman la representación checa, la más numerosa en Guadalajara junto a la española con la presencia de Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.

Veintiún años después el tenis de España tiene a dos de sus tenistas en unas Finales WTA. Entonces, en el 2000, Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario compitieron en la llamada WTA Tour Championsips en el Madison Square Garden de Nueva York.

Garbiñe llega con experiencia. Disputó las ediciones del 2015, 2016 y 2017. Rompe ahora una ausencia de cuatro años. La caraqueña ha vuelto a situarse entre las cinco mejores del mundo amparada por los títulos en Dubai y Chicago y las finales en Melburne y Doha. Muguruza regresa a México donde siempre ha triunfado. En dos años seguidos, 2018 y 2019 conquistó el torneo de Monterrey.

Para Paula Badosa es un premio extra en una temporada inolvidable. Llega a Guadalajara instalada entre las diez mejores del mundo por primera vez en su carrera. Debutará en unas finales WTA impulsada por su gran éxito en Indian Wells que acompaña este ejercicio con el triunfo en el torneo de Belgrado, el primer triunfo de su carrera.

Iga Swiatek recupera el protagonismo para el tenis polaco ausente en el último lustro de esta competición. Pretende la jugadora de Varsovia, de 20 años, que irrumpió con fuerza en el primer plano con su victoria en Roland Garros en el 2020, seguir los pasos de Agnieszka Radwanska, que consiguió coronarse como maestra en el 2015.

Los títulos de Adelaida y Roma en el presente año completan su carta de presentación.

Maria Sakkari ha hecho historia en el tenis de su país. Es la primera jugadora griega presente en unas Finales WTA y en alcanzar un lugar entre las diez primeras del circuito femenino. Semifinalista en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, el empuje ponen en consideración a la ateniense.

Por último, Anett Kontaveit llega a México como una de las jugadoras más en forma en este tramo del 2021. La estonia aceleró en las últimas semanas. Suma veintiséis victorias en los veintiocho partidos recientes. Octava del mundo, ha hecho acopio de éxitos en este tramo final y se presenta en Guadalajara con un bagaje de cuatro trofeos: Cleveland, Ostrava y los recientes en Moscú y Cluj que une al conseguido en Hertogenbosch en el 2017. Además, esta temporada llegó a ser finalista en Melburne y Eastbourne.

Santiago Aparicio