Grupos vulnerables piden en Honduras más espacios de participación política

La directora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez, en una fotografía de archivo. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 9 nov (EFE).- Grupos de población vulnerables de Honduras, como las mujeres, indígenas y la comunidad LGBTI, pidieron este martes a los candidatos presidenciales más espacios de participación para la toma de decisiones políticas, porque hasta ahora el acceso a estos no se ha logrado de "manera plena".

"Queremos igualdad en resultados, si se ha planteado la alternancia y paridad, pero esto históricamente no nos ha dado resultado", dijo a Efe la directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H, privado), Suyapa Martínez.

Aseguró que las mujeres "no llegan en la misma cuota (que los hombres) al Congreso (Nacional) y las corporaciones (municipales)".

Martínez destacó la importancia de que al menos el 50 % de las instituciones del Estado sean dirigidas por mujeres, que representan el 51,2 % de los 9,5 millones de habitantes del país.

El Reglamento de Paridad establece que los partidos deben integrar en sus plantillas de elección al menos el 50 % de participación de mujeres, pero en el Parlamento hondureño las féminas apenas tienen una representación del 21,9 %.

NINGÚN AGRESOR EN CARGOS POPULARES

Las mujeres también demandan que "ningún hombre agresor pueda ostentar cargos de elección popular" en Honduras, país que el próximo 28 de noviembre celebrará las undécimas elecciones desde que retornó al orden constitucional, después de casi dos décadas de regímenes militares.

"No es posible que nosotras estamos luchando contra la violencia y hombres agresores estén en puestos de toma de decisión", subrayó la activista, quien instó al Parlamento a aprobar la Ley de Violencia Política contra las mujeres.

Martínez lamentó que hasta ahora la participación de la mujer en la toma de decisiones "no ha sido plena", lo que impide impulsar políticas públicas y legislación a favor de las mujeres.

"Que ocupemos más mujeres los espacios de toma de decisiones y que la población le apueste a las mujeres. Sí podemos, tenemos el derecho, no estamos desplazando a los hombres", añadió.

Los hondureños elegirán al presidente del país, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

A las elecciones de noviembre están convocados más de 5,1 millones de ciudadanos.

Las declaraciones de la activista se dieron en el marco de la presentación de propuestas y demandas de grupos subrepresentados para mejorar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, evento que contó con la participación de la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, y representantes del Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

POLÍTICA MÁS INCLUSIVA

Shackelford dijo a Efe que Honduras debe "reflexionar alrededor de la inclusividad y la participación de los grupos más excluidos".

Afirmó que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible impulsado por la ONU señala la importancia de "no dejar a nadie atrás", especialmente de los grupos "más excluidos" en el país, entre ellos la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) y pueblos indígenas.

El proceso electoral de noviembre es "una oportunidad, no solo para tener más candidatos representativos de estos grupos (vulnerables), sino también para asegurar que la política de los que van a ser congresistas, alcaldes, regidores, tomen en consideración estos grupos", señaló.

La diplomática destacó la necesidad de "hacer política más inclusiva, participativa" y asegurar que Honduras "puede seguir fortaleciendo el cumplimiento de los derechos humanos de todas las Convenciones que ha firmado".

"Todos y todas nacimos libres, iguales, en dignidad y derechos como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de Honduras", afirmó la coordinadora residente de Naciones Unidas.