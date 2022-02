Fútbol/Selección.- Mikel Merino viaja a Atenas pese a no entrenar este martes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, sigue con la duda del concurso este jueves en la vital visita a Grecia del centrocampista de la Real Sociedad Mikel Merino, que no se entrenó tampoco este martes.



El jugador navarro terminó con molestias en la rodilla derecha tras el duelo del pasado domingo ante Osasuna en El Sadar y este lunes no entrenó en la primera toma de contacto de los internacionales en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).



Merino se sometió a una resonancia para conocer si tenía alguna lesión y aunque tampoco participó en la sesión matinal de este martes, viajó con el resto de la expedición a Atenas, confirmaron desde el combinado nacional. Pese a que no se ha notificado ninguna lesión, su concurso este jueves sigue siendo bastante dudoso.



Por otro lado, el lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayà y el delantero del Leeds United Rodrigo Moreno, que trabajaron el lunes en el gimnasio, estuvieron en el césped con el grupo.