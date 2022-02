Fútbol/Selección.- Brahim Díaz: "No me imagino un Mundial sin España"

09-11-2021 El jugador del AC Milan Brahim Díaz en una rueda de prensa con la selección española, en Las Rozas (Madrid). El jugador de la selección española Brahim Díaz ha asegurado que "no imagina" un Mundial de Catar 2022 sin España y por ello asegura que es obligado ganar las "dos finales" que tienen ante Grecia y Suecia en este tramo final de la fase de clasificación. DEPORTES SEFUTBOL



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Brahim Díaz ha asegurado que "no imagina" un Mundial de Catar 2022 sin España y por ello asegura que es obligado ganar las "dos finales" que tienen ante Grecia y Suecia en este tramo final de la fase de clasificación.



"No me imagino un Mundial sin España, que tiene que estar en el Mundial y nos vienen dos finales. Nos centramos en el jueves, el partido más importante, y serán dos finales que hay que ganar, hay que estar en el Mundial", aseguró en rueda de prensa.



El extremo español, cedido por el Real Madrid al AC Milan, añadió que deben pensar primero en Grecia y, después, en la otra "final" ante Suecia. "Queremos estar en el Mundial y son dos finales pero la más reciente es el jueves. Hay que pensar en jugar bien y en ganar, como siempre ha hecho España con el talento que hay en esta selección", esgrimió.



Preguntado por si había hablado del duelo contra Suecia con su compañero Zlatan Ibrahimovic, de vuelta al equipo nacional, desveló parte de la conversación. "Sabemos cómo es 'Ibra', dejó alguna que otra caer, pero estuvimos hablando de lo que pasaría, y que será un partido importante para ellos y para nosotros", aportó.



A nivel personal, el malagueño aseguró estar recuperado tras pasar el coronavirus. "Estoy bien, me encuentro bien y estoy mejor y súper contento de estar aquí cumpliendo un sueño con la selección. Súper agradecido con el míster y los compañeros por la acogida", agradeció.



"Es un sueño estar aquí y lo más importante no es si hay bajas o no, es ganar el jueves. Hay un grupo muy unido y voy a intentar aportar mi granito de arena en lo ofensivo y en lo defensivo", apostilló al respecto.



De momento, su buen hacer en el Milan --4 goles y 2 asistencias en 11 partidos entre Serie A y 'Champions'-- le permite estar con España y espera estar en ese Mundial de Catar. "Sigo rindiendo, estoy a buen nivel y quiero seguir así para estar aquí y tener este premio. Cualquier niño sueña con estar en la selección y con la llamada de Luis Enrique se hizo realidad", recalcó.



"Ahora mismo estoy en el Milan y lo más importante es lo que viene con la selección, no mi futuro. En el Milan tengo minutos clave, eso da confianza y puedo demostrar mis cualidades", celebró, a modo de respuesta a si se veía de vuelta en el Real Madrid la próxima temporada, aunque la cesión contempla que siga en Milán hasta 2023.