Fútbol.- La FIFA entregará los 'The Best' el 17 de enero en una gala virtual

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La FIFA dará a conocer a los ganadores de sus premios 'The Best' el próximo lunes 17 de enero de 2022 en una gala virtual que tendrá lugar desde la sede del ente en Zúrich (Suiza) y que dictaminará, entre otros galardones, quién es el mejor jugador, mejor jugadora o mejor técnico de fútbol masculino y femenino de este año.



"En cumplimiento de las medidas de salud pública vigentes, los premios 'The Best' se celebrarán con una ceremonia virtual en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) el lunes 17 de enero de 2022", anunció la FIFA en un comunicado.



En la gala se entregarán los premios 'The Best' a la mejor jugadora del mundo en 2021 --la vigente galardonada es la inglesa Lucy Bronze-- y al mejor jugador --que relevaría al polaco Robert Lewandowski--, además de los premios al mejor entrenador o entrenadora en categoría femenina y masculina.



Más allá de estos cuatro grandes premios principales, también habrá un 'The Best' al mejor portero y a la mejor portera, el premio al 'Fair Play', el premio Puskás al mejor gol del año y el premio a la afición, además de desvelarse los 'FIFA FIFPRO World 11' al mejor once del año tanto en fútbol masculino como femenino.



Pese a seguir en plena pandemia de coronavirus, la FIFA recalca la importancia de entregar estos premios para reconocer la "entrega" de los futbolistas y técnicos como protagonistas de proporcionar "consuelo y alegría" a muchas personas en estos tiempos.



Los galardones distinguen al mejor de cada categoría, independientemente de la competición o la nacionalidad del ganador o ganadora, por los logros alcanzados durante la temporada 2020/2021, en el que también se incluyen los Torneos Olímpicos de Fútbol disputados en Tokio.



Los ganadores de los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores del fútbol femenino y masculino se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo además del voto de aficionados y de periodistas. El proceso de votación de los premios empezará el lunes 22 de noviembre y terminará el viernes 10 de diciembre de 2021.