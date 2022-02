Fútbol.- Casemiro: "Ancelotti lo ha ganado todo, pero es increíble su determinación por ganar y por enseñarnos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, destacó la figura de su técnico Carlo Ancelotti, sobre todo su "increíble determinación por ganar y por enseñar con toda su experiencia", y también deja claro que podrá contar a sus "nietos" que jugó durante muchos años con "dos iconos del fútbol" como Toni Kroos y Luka Modric.



"Cada entrenador tiene su método de trabajo y afortunadamente nos estamos adaptando muy bien al método de Carlo Ancelotti, como lo hicimos durante mucho tiempo con Zidane, pero quiero destacar un punto en particular que tiene mucho encanto de Ancelotti. Es un hombre de 62 años, con más de 40 en el fútbol y que ya lo ha conquistado todo, pero su determinación por ganar y por enseñarnos con toda su experiencia cada día es increíble", expresó Casemiro en una entrevista a 'ESPN Brasil'.



El mediocentro también reconoce que su compatriota Vinicius "está pasando por su mejor momento". "Está en una fase especial y, además, es joven, así que tiene un gran potencial de crecimiento", recalcó del delantero.



Para el internacional, "es un privilegio jugar" junto a Karim Benzema, al que apoya "para que gane el Balón de Oro", y junto a Toni Kroos y Luka Modric en el centro del campo. "No olvidaré que he jugado con ellos durante tanto tiempo durante toda mi vida y les diré a mis nietos que pude jugar con dos jugadores excepcionales, con dos iconos del fútbol", confesó.



Casemiro no olvida tampoco que Sergio Ramos y Raphael Varane "son dos iconos en la historia del Real Madrid", pero que tanto Eder Militao como David Alaba, "un jugador excepcional", lo están haciendo "muy bien", mientras que elude comparaciones con N'Golo Kanté sobre quien es el mejor en su trabajo porque, pese a que el francés es "extraordinario", cree que juega en el Chelsea "en una posición diferente, con más libertad de ataque" y es Jorginho el que ejerce de "primer medio defensivo".



"También vale la pena recordar que hay otros jugadores del más alto nivel en este rol, como Busquets y Fabinho. Pero sólo porque ya me mencionen como uno de los mejores, estoy feliz y sigo trabajando para evolucionar cada vez más", añadió, aclarando que trata de "evolucionar cada vez más acerca de la comprensión del juego" en su posición en el campo. "La experiencia es importante para eso y, por supuesto, jugando en un club como el Real Madrid, junto a grandes jugadores, es más fácil mejorar en todos los aspectos", recalcó.



Finalmente, el mediocentro brasileño aseguró que "nunca" pudo imaginar que podría "construir una trayectoria tan importante" en el Real Madrid. "Por eso valoro cada partido con esta camiseta y es muy difícil elegir uno solo. Cada partido del Real Madrid es importante y veo cada uno como si fuera el primero. Es un privilegio jugar durante tantos años en el club más grande del mundo y creo que solo tendré la escala de lo que he logrado construir cuando todo esto termine", se sinceró.