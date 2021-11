Fed resalta riesgos de contagio de sector inmobiliario chino

(Bloomberg) -- Hace apenas unas semanas, analistas de Wall Street y banqueros centrales se apresuraron a asegurar a los inversionistas que un colapso de China Evergrande Group no sería un “momento tipo Lehman”. Reguladores en Pekín dijeron que la crisis sería “contenida”.

Ahora que la liquidación de bonos se ha extendido a todo el sector inmobiliario de China y más allá, crece la preocupación por el riesgo potencial para el sistema financiero mundial.

La Reserva Federal de Estados Unidos hizo explícito ese vínculo en un informe el lunes, advirtiendo que lo que sucede en la industria inmobiliaria de China podría afectar los mercados financieros y amenazar el crecimiento económico mundial. Resaltando los riesgos de un posible contagio, la Autoridad Monetaria de Hong Kong pidió a los bancos que revelen su exposición a los bienes raíces chinos, según un informe de medios locales.

Al centro de la caída del mercado de bonos está la preocupación de que los promotores puedan tener mucha más deuda de lo que figura en sus balances. Algunas empresas no han logrado pagar la deuda pública y oculta a pesar de que aparentemente tienen suficiente capital. Algo que empeora las cosas es la incapacidad de los promotores para refinanciar la deuda que vence debido a los crecientes costos de endeudamiento que los excluye del mercado de bonos en dólares. Los 10 promotores más grandes de China por ventas deben un total de US$1,65 billones en pasivos.

“China parece estar poniendo a prueba su sistema financiero”, dijo Larry Hu, jefe de economía de China en Macquarie Group Ltd. “Solo bajo estrés se sabe cuánta deuda fuera de balance hay y cuánta presión es capaz de manejar el sistema. Pero el peligro es que China decida desacelerar demasiado tarde”.

La crisis de efectivo empeora día a día. El rendimiento de un índice de Bloomberg de bonos chinos en dólares con grado especulativo, dominado por firmas inmobiliarias, se ha disparado hasta el 24%. Kaisa Group Holdings Ltd., que dijo la semana pasada que no realizó pagos en productos patrimoniales, fue rebajada aún más en la categoría especulativa por Fitch Ratings.

La venta masiva afectó a emisores de mejor calificación como Country Garden Holdings Co., y ni siquiera los bonos de una empresa estatal china escaparon a la caída. El martes, los diferenciales de los bonos de grado de inversión de la nación frente a los bonos del Tesoro registraron la mayor diferencia desde abril.

Las acciones no se salvan. Un índice de Bloomberg de promotores chinos está en el nivel más bajo en más de cuatro años después de perder un 33% en 2021. Los accionistas de empresas como Evergrande, China Fortune Land Development Co., China Aoyuan Group y Yuzhou Group Holdings Co. tienen pérdidas superiores al 70%. El indicador está valorado en solo 0,3 veces el valor en libros, lo que muestra que los operadores están asignando un descuento significativo a los activos reportados por promotores.

Algunos perciben la liquidación como una oportunidad. Goldman Sachs Asset Management ha agregado una “modesta cantidad de riesgo” a través de bonos en dólares de alto rendimiento emitidos por promotores inmobiliarios de China, dijo Angus Bell, miembro del equipo de gestión de cartera de Goldman. El mercado sobreestima el riesgo de contagio, dijo Bell en una entrevista la semana pasada.

Sin embargo, las autoridades monetarias ya empiezan a sonar la alarma. Los bancos de Hong Kong tendrán que revelar sus préstamos y créditos otorgados a promotores del continente, las tenencias de valores de las unidades de tesorería, así como la proporción de sus activos expuestos, informó el diario Hong Kong Economic Journal, citando a personas no identificadas.

“El estrés financiero en China podría presionar a los mercados financieros mundiales a través de un deterioro de la percepción de riesgo, plantear riesgos para el crecimiento económico mundial y afectar a Estados Unidos”, dijo la Fed en su Informe de Estabilidad Financiera semestral publicado el lunes.

Las alertas van de parte y parte. Autoridades chinas culpan la liquidez pospandémica desatada por los bancos centrales en otros lugares para inflar los precios. En marzo, el regulador del sector bancario dijo que las burbujas de activos en los mercados extranjeros representaban un riesgo para la economía mundial y podrían estallar pronto.

Nota Original:China Property Stress Spurs Fed Warning as Bond Losses Widen (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.