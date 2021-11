El Supremo italiano no ve indemnizables las bajas durante la "pausa del café"

Una mujer toma un café en una imagen de archivo. EFE/J.M.García

Roma, 9 nov (EFE).- Los trabajadores italianos que sufran un accidente cuando dejan momentáneamente su puesto de trabajo para la "pausa del café", toda una tradición en el país, no deben recibir indemnización alguna, sentenció hoy el Tribunal Supremo del país.

Los jueces de la alta corte han acogido el recurso del Instituto Nacional contra los Accidentes Laborales (INAIL) por el caso de una trabajadora que había pedido la baja y una indemnización tras sufrir un accidente en horario laboral.

La mujer, una empleada de la Fiscalía de Florencia (norte de Italia), se había roto la muñeca al caer por la calle cuando salió de la oficina para tomar el café con autorización de su superior, según recogen los medios locales.

Los jueces del Supremo, tras estudiar el caso y el recurso del INAIL, han determinado que no se debe indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufren saliendo de sus puestos para la "pausa del café".

La sentencia establece que ese descanso "no es una necesidad vinculada al trabajo, sino una libre elección".