El Sinn Féin confía en que Londres seguirá negociando, a pesar de las amenazas

El responsable británico de las negociaciones sobre el Brexit, David Frost, en una imagen de archivo. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Dublín, 9 nov (EFE).- La viceministra principal de Irlanda del Norte, la nacionalista Michelle O'Neill, dijo este martes que aún confía en que el Reino Unido no suspenderá unilateralmente el acuerdo comercial del Brexit para la región, a pesar del "lenguaje incendiario" de los últimos días.

La dirigente del Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), efectuó esas declaraciones después de mantener una reunión virtual con el responsable británico de las negociaciones sobre el Brexit, David Frost.

O'Neill extendió su llamamiento a la calma a sus socios en el Ejecutivo de Belfast, el mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), cuyo líder, Jeffrey Donaldson ha amenazado con abandonar el gobierno de poder compartido si la Unión Europea (UE) no elimina el Protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el acuerdo de Salida firmado por Londres y Bruselas.

Este mecanismo mantiene a la provincia dentro del mercado único para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, tal y como establecen los acuerdos de paz de 1998, pero ha creado una barrera comercial con Gran Bretaña que los unionistas creen que pone en riesgo su relación económica y constitucional con el Reino Unido.

El Gobierno británico y la Comisión Europea (CE)) mantienen negociaciones para estudiar las soluciones propuestas por Bruselas para facilitar la implementación del protocolo, pero Londres, de momento, cree que no son suficientes y podría suspenderlo unilateralmente invocando el artículo 16.

Según O'Neill, el "lenguaje incendiario" del Ejecutivo de Boris Johnson y del DUP está aumentando la tensión en Irlanda del Norte y alentando los actos de violencia callejera ocurridos en los últimos días en zonas unionistas-protestantes.

"Les he pedido que eliminen la amenaza sobre invocar el artículo 16 porque eso no es lo que quiere la mayoría de los partidos de aquí ni la comunidad empresarial", declaró hoy a los medios la líder republicana, en referencia al rechazo de la mayoría del electoral norirlandés al Brexit en el referéndum de 2016.

Asimismo, censuró que Frost siga repitiendo que "se dan las condiciones" para adoptar medidas unilaterales y dar por concluidas sus negociaciones con Bruselas, lo que podría dar lugar a una guerra comercial entre las dos partes.

Londres ya ha avanzado anteriormente que contempla recurrir al artículo 16 si considera que el protocolo está provocando "serias dificultades económicas, sociales o medioambientales" o bien si llevan a una "desviación" de los flujos comerciales.

A pesar de que las señales no son positivas, análisis que también comparte el Gobierno irlandés, O'Neill aseguró hoy que, después de hablar con Frost, intuye que las "conversaciones continuarán, que se quiere encontrar soluciones y que no quieren activar el artículo 16".

"No obstante, también reconocemos que estamos hablando de David Frost, el hombre que negoció el protocolo y ahora quiere renegociarlo", concluyó la viceministra principal, dejando entrever que la situación es impredecible.