¡El frío y la contaminación también pasan factura a tu piel mixta o grasa! Aquí los mejores consejos para cuidarla

MADRID, 9 (CHANCE)



Llega el frío y con él la necesidad de insistir en nuevas rutinas para el cuidado de nuestra piel. Claramente esta se ve mermada en las épocas más frías del año. Pasamos del frío de la calle (sin apenas humedad), al calorcito (seco) de los radiadores y de las estufas; algo que obviamente nos pasa factura, incluso para las pieles más grasas o mixtas.



Además, si vives en la ciudad debes tenerlo claro: altos niveles de contaminación y las bajas temperaturas pueden llegar a dañar seriamente nuestra piel. ¡Es nuestra primera barrera defensiva! Así que no la descuides y ponte las pilas en esta nueva temporada de frío. Con unos sencillos pasos que aquí te contamos puedes lograr una magnífica piel pero, sobre todo, una piel sana y cuidada.



Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) advierten en este sentido de que el invierno afecta a todo nuestro organismo (¿quién no tiene un resfriado en esta época?), pero también a la piel, al mismo tiempo que lamenta que la contaminación provoca manchas y favorece la formación de arrugas: "A más exposición a partículas pequeñas, niveles de dióxido de nitrógeno y niveles altos de ozono mayor número de manchas en la piel y formación de arrugas. (*) Por otro lado, entre el 10 y el 20% de la población en los países industrializados padece eczemas o dermatitis fruto de la contaminación".



¿Cómo no vamos a cuidar de nuestra piel ante tal escenario? Es un error, eso sí, el pensar que por tener una piel grasa o mixta no debemos hidratarla. ¡Falso totalmente! También este tipo de pieles necesitan una limpieza, hidratación y nutrición diarias pero, ¡ojo!, hay que elegir bien qué productos utilizamos. Lo recomendable es siempre emplear fórmulas específicas para pieles mixtas y grasas en este caso, ya que proporcionan un cuidado más específico y adecuado a nuestro tipo de piel.



¡Y mejor todavía si cuidan igualmente de nuestra piel frente a la contaminación! Para ello, Laboratorios Klorane acaban de presentar la novedosa línea facial BIO de cuidados a la Menta acuática, donde combinan los 'poderes' de la botánica con una importante investigación científica detrás que da lugar a esta línea de productos BIO naturales, eficientes y sostenibles.



Así, el principal 'tip' de la AEDV para salir adelante en esta época tan fría y mantener una piel sana es la hidratación; sí, y también de las pieles mixtas y grasas. "Hidratar a diario y varias veces al día la piel. Esto es especialmente importante en aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis (dermatitis atópica, psoriasis*). Un emoliente adecuado (a base de lanolina, urea, etc.) ayudará a mantener una piel sana durante el invierno", remarca la sociedad científica.



Klorane CREMA PURIFICANTE a la Menta acúatica Bio puede ser nuestro aliado en la hidratación diaria de la piel mixta y grasa ya que esta fórmula no solo hidrata, sino que es capaz igualmente de purificar y de matificar nuestra piel. ¿Cuál es uno de los principales inconvenientes de este tipo de pieles? La verdad es que los brillos, pero con este gel crema la piel queda purificada inmediatamente y matificada de forma duradera.



Está perfectamente adaptado a las necesidades de las pieles mixtas y grasas ya que proporciona un cuidado diario que combina la Menta acuática BIO con la Monolaurina, un ingrediente 100% de origen natural con propiedades seborreductoras.



Es más, hidrata nuestra piel durante 24 horas, por lo que puede servir como excelente base de maquillaje, a la vez que representa un auténtico escudo anticontaminación, por el que la piel está protegida y reoxigenada. Gracias a este producto, día tras día, el sebo disminuye, el cutis está fresco y resplandeciente.



NO UTILIZAR PRODUCTOS AGRESIVOS



Por otro lado, los dermatólogos remarcan la importancia de no utilizar productos agresivos para el lavado de cara durante las fases más frías del año. ¿Lo ideal? Escoger productos suaves y testados dermatológicamente como Klorane POLVO PURIFICANTE 3-EN-1 a la Menta acuática BIO y arcilla.



Se trata de un limpiador diario que combina las propiedades detoxificantes de la Menta Acuática BIO con el poder absorbente de la arcilla verde, que purifica, limpia y exfolia a la vez la piel. Con un 96% de ingredientes de origen natural, el Polvo Purificante 3 en 1 no reseca la piel. Y como no contiene agua, no necesita conservantes.



¿Y cómo se emplea? Tan solo son necesarias unas gotas de agua y este polvo se convierte en una revolucionaria espuma aérea que limpia, purifica y exfolia suavemente la piel sin resecarla. Pero no queda ahí la cosa. Después del aclarado, la piel se libera de las impurezas, y se mantiene limpia y suave; llegando además a afinarse tras el lavado.



Pero para matificar y purificar nuestra piel también puede ser imprescindible el empleo de mascarillas faciales como la Klorane MASCARILLA EN STICK a la Menta acuática BIO y arcilla, ya que, además de las propiedades purificantes y detoxificantes de la menta acuática BIO, se añade el poder absorbente de la arcilla blanca. ¡Gracias a él la piel se sumerge en una burbuja purificante!



Contiene más de un 15% de agentes hidratantes para matificar la piel sin resecarla, y lo hace en un formato súper práctico, en forma de stick, que te permite incluso llevarlo e el bolso si fuera necesario. Es un producto económico, por otro lado, al ofrecer más de 50 usos, ¡tanto como una mascarilla de 75 ml!



¿Cómo aplicarlo? Es sencillo: la mascarilla coloreada se aplica en todo el rostro y/o en zonas específicas, como la zona T; y después se aclara fácilmente con agua tibia. ¿Qué logramos? Una ingualable sensación détox intensa, de frescor, gracias a un perfume a menta la piel, además de que nuestra piel queda totalmente purificada.



Ahora bien, debemos tener en cuenta el tiempo de dosificación de Klorane MASCARILLA EN STICK a la Menta acuática BIO y arcilla, en función del objetivo que queremos conseguir: 5 minutos para un efecto détox inmediato, un cutis fresco y luminoso; para una textura limpia y visiblemente alisada son necesarios 10 minutos para purificar y matificar intensamente nuestra piel y lograr que nuestra piel respire; mientras que 20 minutos si lo que queremos conseguir es que la piel esté reequilibrada y protegida de los efectos nocivos de la contaminación.