Ecuador presentará proyectos de inversión por 30.000 millones de dólares

El ministro de Producción, Julio José Prado. EFE/ Giannis Triantafyllidis

Quito, 9 nov (EFE).- Ecuador presentará la próxima semana proyectos por 30.000 millones de dólares a los participantes en el foro de inversiones "Ecuador open for business 2021", el "más grande de los últimos quince años" en el país, informó el ministro de Producción, Julio José Prado.

En una rueda de prensa indicó que entre el 18 y 19 de noviembre se darán cita en el foro "una gran cantidad" de empresarios locales e internacionales, inversionistas, bancos de inversión, bancos multilaterales y el Gobierno nacional, "por primera vez en un evento grande y amplio en la pospandemia".

Indicó que para llegar al Foro recorrieron varios países y en el camino participaron en un foro de inversiones en México, otro en Perú, y han tenido contactos en Glasgow, Nueva York, Madrid, y Miami.

"Estos últimos meses hemos podido comprobar que a nivel internacional Ecuador, definitivamente, está de moda: el clima de negocios, la nueva forma de atraer inversiones y tener un gobierno que cree en la empresa privada, en el emprendimiento, y que busca poner en el centro de modelo de desarrollo a la empresa local e internacional, está abriendo el Ecuador al mundo", dijo.

Y añadió que el haber vuelto recientemente al Centro Internacional de Arbitraje (Ciadi) "permite tener un centro para resolución de controversias al más alto nivel".

Además, la estrategia de tener más acuerdos comerciales, bilaterales de inversiones también pone al país "nuevamente en el circuito internacional".

"El objetivo de todo este proceso que estamos iniciando ahora es poder tener proyectos de inversión por 30.000 millones de dólares. Esto representa un esfuerzo tremendamente ambicioso de cerca del 30 % del PIB y, de aquí en adelante, vamos a tener listos esos proyectos que los vamos a presentar la próxima semana" a los inversionistas en el foro que será presencial y virtual", dijo.

El funcionario indicó que buscan inversionistas que se conviertan en socios a largo plazo de Ecuador, y que lleguen a trabajar en encadenamientos productivos en el país.

Agregó que una de las "fortalezas" del país es tener la economía dolarizada y ahora se requiere crear un entorno fiscal y empresarial suficientemente fuerte que permita que las inversiones se queden por décadas.

INVERSIONES

El ministro señaló que en lo que va del Gobierno -que comenzó en mayo pasado- se han concretado "una gran cantidad de inversiones en Ecuador".

"Hemos firmado contratos de inversión que suman, hasta el momento, 1.100 millones de dólares. Esto es el doble de lo que se firmó el año 2019, pre-pandemia, y cuatro veces más de los contratos de inversión que se hicieron el año anterior, año de pandemia", anotó.

Expresó su esperanza de que hasta fines de año pueden llegar a "la meta de 2.000 millones de dólares en inversiones" y avanzó que el Gobierno tiene como objetivo firmar diez nuevos acuerdos comerciales en los próximos cuatro años y pasar de la apertura comercial del 40 % actual a, por lo menos, una del 60% e incluso llegar al 80 %.

Las viceministra de Producción, Lorena Konanz, avanzó que en el foro, que inaugurará el jefe de Estado, Guillermo Lasso, se presentará un portafolio de más de 25 proyectos de inversión y habrá una rueda de negocios con reuniones uno a uno para identificar oportunidades de inversión y alianzas a largo plazo.

Más de 450 personas de varios países se han registrado para asistir de forma presencial al foro, al que también se podrá atender de forma virtual.

MEJORAR EL CLIMA DE NEGOCIOS

Prado comentó que en el foro de inversiones no se limitarán a lo tradicional como la minería, petróleo, energía o infraestructura sino que esperan tener interesados en agronegocios y agroindustria.

"Traer inversiones no es un tema que se hace de la noche a la mañana y por eso es que también tenemos que lograr hacer una serie de proyectos de ley", dijo antes de referirse a las reformas en temas fiscales que analiza el Asamblea Nacional, así como a reformas laborales y de inversiones que se plantearán próximamente.

Estas reformas -dijo- "son tremendamente importantes para generar este entorno de clima de negocios que durante los próximos cuatro años nos permitan traer 30.000 millones de dólares en proyectos de inversión público-privada".