Dulce, el único apoyo para Isa Pantoja en el día de su cumpleaños

01-01-1970 ISA PANTOJA, 'DULCE REENCUENTRO' 05 noviembre 2018 Europa Press (Foto de ARCHIVO) 3/11/2018 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



En medio del enfrentamiento familiar que vive la familia Pantoja, Dulce prefiere seguir con su vida al margen del foco mediático pero siempre al lado de Isa Pantoja y su hijo Alberto. Al igual que hizo hace años con la hija de Isabel Pantoja, en la actualidad Dulce está siguiendo muy de cerca el crecimiento del pequeño Alberto con el que tiene una relación muy especial.En esta ocasión vimos cómo Dulce fue la encargada de recoger el pequeño Alberto del colegio el mismo día en el que Isa celebraba su 26 cumpleaños con la ausencia de su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera: "Es para echarles de comer aparte, no es normal. Para nada normal" comenta Dulce sobre la actitud de la tonadillera y su hijo. Tras todo lo sucedido en la familia, Dulce no entiende este cambio de actitud de Kiko Rivera hacia su hermana con la que había logrado acercar posturas: "Cosas muy feas por su parte a día de hoy que no debería de ser así. Por primera vez en la vida le había pedido perdón, ya había reconocido que había sufrido inclusive más que él y no entiendo para nada esto".Orgullosa de todo lo que ha conseguido Isa Pantoja a sus 26 años sin el apoyo de gran parte de su familia, Dulce asegura que para su 'niña' lo más importante es Alberto: "Yo feliz con mi niña, está hecha una mujer. Ya son 26 años y ha demostrado que por sí sola es capaz de todo, se ha hecho una mujer así misma y con toda su valía y con mucha entereza, por sí misma, no ha necesitado a nadie. Lo demás que lo arreglen entre ellos, pero vamos que no hay por dónde cogerlo".