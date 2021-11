Domínguez dice que el de Venezuela será "un partido muy complejo"

El arquero Alexander Domínguez de Ecuador, en una imagen de archivo. EFE/Andre Coelho

Guayaquil (Ecuador), 9 nov (EFE).- El portero ecuatoriano Alexander Domínguez afirmó que ha llegado la instancia más compleja de la eliminatoria para el Mundial de Catar, por lo que el partido del próximo jueves ante Venezuela se puede ganar o perder por pequeños detalles.

"Estamos en una instancia de la eliminatoria, más difícil, más compleja, donde los partidos se pierden o se ganan por pequeños detalles, por lo que esperemos estar totalmente concentrados mientras dure el partido ante Venezuela para evitarnos sorpresas como en el pasado", dijo en una rueda de prensa virtual.

El experimentado portero local, retomó la titularidad de Ecuador en el reciente partido contra Colombia, en Barranquilla, que terminó sin goles y en el que sobresalió por sus grandes atajadas.

"Sabemos que el objetivo (de ir al Mundial) está cerquita, pero se nos puede hacer largo. Ya tenemos experiencia de lo que nos pasó anteriormente (en la eliminatoria pasada), por lo que no quiero que nos vuelva a pasar", apuntó.

"Todos estamos muy motivados, el país ilusionado, lo que pido es que el jueves necesitamos el apoyo de toda la gente, porque al escuchar el aliento del público nos motivamos mucho más, la fanaticada para nosotros va a ser el jugador número doce", remarcó.

"El partido contra Venezuela no está ganado, no se ha jugado, tenemos que salir con los pies sobre la tierra, sabiendo que será un rival muy difícil, por lo que trabajaremos de la mejor manera para sacarlo adelante", expresó.

Con relación a la actual plantilla donde es uno de los más experimentados, Domínguez aseguró que la Tri "tiene jugadores para jugar dos o tres eliminatorias más. Les digo siempre a los jóvenes que tienen que tratar de ser referentes de la selección, que aprovechen esta eliminatoria y las próximas Copas América".

El partido ante Venezuela se disputará el próximo jueves, desde las 16.00 hora local (21.00 GMT) en el estadio "Rodrigo Paz Delgado", de Liga de Quito, en el que Ecuador intentará mantenerse en el tercer puesto en procura de alcanzar su cuarta clasificación mundialista, como lo hizo en 2002, 2006 y 2014.