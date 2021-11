Diputados de Chile votan para destituir al presidente Piñera

Sebastián Piñera, presidente de Chile.

(Bloomberg) -- La Cámara de Diputados de Chile votó a favor de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera después de un debate que duró toda la noche y que deja el veredicto final en manos del Senado a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

En una votación realizada en la mañana del martes, los legisladores respaldaron el juicio político por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. El Senado ahora puede votar sobre la moción dentro de una semana.

Piñera, quien es multimillonario, fue acusado de violar la Constitución después de que los Pandora Papers revelaran un posible conflicto de intereses en la venta que hizo su familia de una participación indirecta en un proyecto minero. Si bien la moción fue aprobada hoy por mayoría simple en la Cámara Baja, es poco probable que sea aprobada por el Senado, donde necesita un apoyo de dos tercios.

El martes, el peso chileno se fortalecía un 0,2% a 801,40 por dólar.

Al menos un senador progubernamental tendría que votar en contra de Piñera para que se alcancen los 29 votos necesarios. Los legisladores de oposición tienen 21 escaños, la coalición del Gobierno tiene 15 y hay 7 independientes.

La aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados no fue fácil. El legislador Jaime Naranjo, quien encabezó la acusación, leyó un documento de 1.300 páginas y alargó el debate por más de 14 horas para dar tiempo suficiente para que un diputado de oposición terminara su cuarentena y llegara a tiempo para votar. El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, habló durante cerca de cuatro horas en su defensa y describió la acusación como “maniobra política”.

“Sabemos que es difícil conseguir los votos en el Senado”, dijo Naranjo a los periodistas después de la votación. “Será una tarea nuestra convencer a los senadores para que se apruebe la acusación constitucional también en el Senado. Tenemos fe y esperanza en lo que hemos hecho”.

Proyecto Dominga

Si el Senado aprueba la acusación en su contra, Piñera se vería obligado a dejar su cargo de forma inmediata y se le prohibiría asumir cualquier cargo público electo durante cinco años. También puede ser acusado en los tribunales.

El mandato actual de Piñera finaliza en marzo y no se postula para la reelección. La primera vuelta de la elección presidencial se realizará el 21 de noviembre y una eventual segunda vuelta, de ser necesaria, está programada para el 19 de diciembre.

El candidato de derecha José Antonio Kast lideraba en las últimas encuestas contra el principal candidato de izquierda, el diputado Gabriel Boric, quien apoya la acusación.

Los Pandora Papers revelaron un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 con respecto a la venta de una participación de la familia Piñera en un proyecto de mineral de hierro de US$2.500 millones llamado Dominga. Parte del pago estaba supuestamente condicionado a que el Gobierno no declarara el área como reserva natural.

Piñera estaba cumpliendo su primer mandato como presidente en ese momento y tenía la última palabra sobre cualquier cambio de estatus para la zona. El presidente ha dicho que sus finanzas se colocaron en manos de un fideicomiso ciego al comienzo de ese mandato y que no se le informaron los detalles de la venta.

El presidente también ha dicho que una investigación previa sobre el acuerdo en 2017 no dio lugar a ningún cargo. Aun así, el fiscal del país ha anunciado que investigaría al presidente por posible soborno o delitos fiscales.

La votación en el Senado no tiene plazo y si pasan 30 días sin veredicto, la acusación queda nula.

