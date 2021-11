Dallas Mavericks se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 108-92

Dallas Mavericks logró ganar como local a New Orleans Pelicans por 108-92 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Dallas Mavericks consiguieron ganar en casa contra Boston Celtics por 107-104, por lo que tras este resultado completaron una racha de cuatro victorias seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Golden State Warriors por 126-85, por lo que tras el encuentro acumularon ocho derrotas seguidas. Con este resultado, Dallas Mavericks acumula siete victorias en 10 partidos disputados en la NBA, mientras que New Orleans Pelicans se queda con una victoria en 11 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el electrónico, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto y concluyó con un 22-27. Posteriormente, en el segundo cuarto Dallas Mavericks consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-2 y tuvo una diferencia máxima de siete puntos (38-31) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 29-20. Tras esto, los equipos acumularon un total de 51-47 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo local se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y aumentó la diferencia hasta un máximo de 10 puntos (76-66) y finalizó con un resultado parcial de 27-22 y un 78-69 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local amplió de nuevo su diferencia, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 10-2 y llegó a ir ganando por 22 puntos (93-71) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-23. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 108-92 para los locales.

Durante el partido, Dallas Mavericks se hizo con la victoria gracias a los 25 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes de Luka Doncic y los 17 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Tim Hardaway Jr. Los 22 puntos, tres asistencias y 11 rebotes de Jonas Valanciunas y los 22 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de Josh Hart no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras ganar este encuentro, el siguiente duelo de Dallas Mavericks será contra Chicago Bulls en el United Center, mientras que el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Oklahoma City Thunder en el Smoothie King Center.