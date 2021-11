Cuatro Premios Nobel piden acción humanitaria en la frontera con Bielorrusia

La Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk (Polonia), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MARCIN GADOMSKI

Berlín, 9 nov (EFE).- Las Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk (Polonia) , Svetlana Alexievich (Bielorrusia), Herta Müller (Alemania) y Elfriede Jellinek (Austria) piden en una carta al Parlamento Europeo (PE) "no cerrar los ojos ante la tragedia" que ocurre actualmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y buscar una solución humanitaria.

La carta señala que el estado de excepción declarado por el Gobierno polaco ha llevado a que se impida el acceso a equipos médicos a la zona para ayudar a los enfermos así como a los medios de comunicación, por lo que las informaciones que llegan son fragmentarias.

"Sin embargo, las informaciones parciales dan una visión de las dimensiones gigantescas de la catástrofe humanitaria que está ocurriendo en la frontera de la UE", dice la carta publicada en el diario "Frankfurter Allgemeine" y otros medios europeos.

Las cuatro escritoras describen una situación que empieza con las promesas del hombre fuerte del régimen bielorruso, Alexander Lukaschenko, que atrae a los refugiados a Minsk, desde donde los lleva a los bosques cercanos a la frontera polaca.

"Allí se les lleva con violencia hacia Polonia, las autoridades de frontera polacas los devuelven también con violencia. En los casos más graves la confrontación tiene un desenlace mortal. Sabemos el nombre de algunos de los muertos, otros mueren de forma anónima", agrega el texto.

Las escritoras europeas piden además "no apartar los ojos de la tragedia" y dicen que "con demasiada frecuencia en la historia de Europa nos hemos permitido la ignorancia".

"Cerramos los ojos. Nos tapamos los oídos. Callamos. La historia de Europa nos muestra que hay un conocimiento incómodo que atormenta. La mayoría de la gente no quiso permitírselo para proteger su propia comodidad. Hoy la situación se repite", dicen.

Las escritoras dicen que conciben la UE ante todo como "una comunidad moral basada en reglas de solidaridad humana.

"Admitimos que no es fácil hacer frente a una tormenta de desesperación en las fronteras europeas. Pero lo que estamos permitiendo en nuestras fronteras no se compagina con nuestros valores europeos fundamentales", sostienen.

"Pedimos resolver lo más pronto esta crisis humanitaria, respetar las normas de la convención de Ginebra para los refugiados y dar acceso al procedimiento de asilo a todos los que lo piden y están detenidos en la frontera de la UE", agrega.

También piden una iniciativa diplomática en Oriente Medio para hacer frente a la estrategia de Lukaschenko de llevar el mayor número de refugiados desesperados a la frontera con Polonia para desestabilizar la UE y "sobre todo permitir el acceso de organizaciones humanitarias para que presten ayuda médica y jurídica".