Coronavirus.- Reino Unido anuncia la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus para el personal público de salud

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud británico, Sajid Javid, ha anunciado este martes que el personal público de salud que se desempeña en primera línea deberá vacunarse contra el coronavirus como requisito fundamental para continuar en sus puestos de trabajo.



"Tienen una responsabilidad única", ha recalcado el ministro Javid, quien ha defendido la medida como una manera de "evitar daños previsibles". Solo aquel personal que no trabaje de cara al público estará exento de esta nueva norma, que está previsto que entre en vigor a partir del primero de abril del próximo año.



La medida del Gobierno británico se aplicará al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Inglaterra, así como en otra serie de espacios de atención social regulados por la Comisión de Calidad de la Atención (CQC), como en centros de mayores, donde sus trabajadores deberán haber recibido la dos dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de este jueves.



"Debemos evitar daños previsibles, proteger a los pacientes del NHS, a los trabajadores y, por supuesto, al propio sistema nacional de salud", ha enfatizado el ministro Javid durante una sesión en el Parlamento británico, en la que ha informado de que el 90 por ciento del personal sanitario ya estaría vacunado.



En la lado opuesto están los más de 103.000 empleados del servicio nacional de salud de Inglaterra que continúan sin vacunar, además de otros 105.000 trabajadores de atención a domiciliaria. "Es difícil saber cuántos de ellos aceptarán vacunarse", ha reconocido Javid, en declaraciones recogidas por la cadena Sky News.



No obstante, Javid ha querido matizar que nadie del personal del NHS que todavía no se haya vacunado "debe ser un chivo expiatorio" o bien "señalado o avergonzado", puesto que "eso sería totalmente inaceptable".



"Se trata de ayudarles a tomar una decisión positiva para proteger a lo más vulnerables, para proteger a sus colegas y, por supuesto, para protegerse ellos", ha subrayado el ministro, quien confía en que la medida haga caer la cifra de no vacunados como ya hizo cuando fue impuesta para trabajar en los centros de mayores.



"Si miramos lo que ha sucedido con la asistencia social, los hogares de mayores, desde que se anunció esta medida, hubo una caída significativa y creo de verdad que es lo que podemos esperar", ha dicho Javid, quien ha cifrado ese descenso entre los no inmunizados en estos centros de 88.000 a 32.000 a principios del mes pasado.