Colombia.- El Supremo rechaza una denuncia de Uribe contra el senador Cepeda en el caso de manipulación de testigos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Colombia ha rechazado este martes una denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe contra el senador opositor Iván Cepeda, a quien acusa de alteración de pruebas en el caso al que se enfrenta el antiguo inquilino de Casa Nariño por manipulación de testigos.



La defensa del expresidente denunció ante el Supremo que el supuesto borrado de las conversaciones que Cepeda habría mantenido con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve habría afectado a la "integridad" del "contexto y las circunstancias" que originaron la información sobre la que se inició una investigación contra Uribe.



No obstante, el Supremo ha desestimado la reclamación de la defensa afirmando que no existe deber alguno de conservar conversaciones privadas, por lo que reclamar ese contenido bajo un principio "de solidaridad con las autoridades de justicia", supone "una injerencia arbitraria y proscrita en la esfera de la intimidad".



El proceso contra Uribe comenzó en 2018 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.



Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.



Así, el Supremo sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.



Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.