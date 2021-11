Caracas pide a EEUU "desmontar" las sanciones para forjar una relación entre iguales

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 9 nov (EFE).- Venezuela aspira a tener una relación con el Gobierno del presidente Joe Biden entre iguales, pero para ello Washington debe "desmontar" su política de sanciones y acusaciones contra el país andino y sus autoridades, dijo hoy el canciller venezolano, Félix Plasencia.

"El Gobierno de Venezuela aspira a tener relaciones con el Gobierno de EEUU como iguales. El presidente Nicolás Maduro felicitó el triunfo del presidente (Joe) Biden", señaló Plasencia en una conferencia organizada en Moscú por el club de debate Valdái.

El canciller señaló que Caracas no juzga la decisión del pueblo estadounidense de elegir a un presidente o a otro, y por ello exige "el mismo respeto de cualquier país sobre Venezuela y especialmente en este caso al Gobierno de EEUU".

"Nosotros estamos empeñados en tener buenas relaciones con cualquier Gobierno y aspiramos a tenerla siempre basadas en el respeto a la soberanía y a un trato entre iguales", enfatizó.

"¿Que si aspiramos a tener una mejor relación con el Gobierno del presidente Biden? Por supuesto que sí. Claro que quisiéramos tener la mejor relación con el Gobierno de EEUU", afirmó.

Insistió que para ello hay que "exigir a EEUU que, si quiere ser más responsable, desmonte toda esa ruta de sanciones, decretos y declaraciones sobre Venezuela como una amenaza para que podamos entendernos mejor y avanzar hacia un futuro que va a ser mejor para todos en la región, mejor para Norteamérica, para Sudamérica, el Caribe y Centroamérica y desde ahí también para el mundo".

Plasencia recalcó que Venezuela "no persigue, ni sanciona, ni acusa a ninguna autoridad en EEUU".

"Ellos deben desmontar esa dinámica contra las autoridades, contra el Gobierno y el pueblo venezolano", insistió. Entonces "en esta ruta seguramente podríamos avanzar en una mejor relación", añadió.

"Cualquiera esperaría que un presidente que ha sido vicepresidente, que es un político profesional, que ha recibido de su pueblo el mandato de la más alta autoridad, pueda entender que este pueblo y este Gobierno (de Venezuela) quiere tener un diálogo constructivo con ese Gobierno y ese pueblo" estadounidense, dijo.

El canciller recordó que los dos países son vecinos, al vivir en la misma región, y EEUU ha sido durante mucho tiempo el principal socio comercial de Venezuela.

"Ojalá que ellos puedan entender que Venezuela es un Estado soberano, que somos los descendientes del Libertador Simón Bolívar, orgullosos de la fuerza con la cual expulsamos hace doscientos años de nuestra tierra a uno de los imperios más poderosos de aquel momento", en alusión a España.

Recordó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho "una y otra vez" que está abierto a relacionarse y tener comunicación y contacto con el Gobierno de EEUU, "como miembros de la comunidad internacional, como Estados soberanos que somos".

"Hace pocas semanas en la Asamblea General de la ONU estábamos sentados a pocos pasos de EEUU. Nosotros participamos como iguales en la Asamblea General. No hay ninguna razón para que nos veamos de distinta manera", recalcó Plasencia.

"Esa debe ser la dinámica de acercamiento y de entendimiento. Deberíamos poder dialogar entre iguales y respetando a nuestros pueblos", añadió.