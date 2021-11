Biden implora a su partido que se mantenga unido tras la derrota en Virginia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/Ettore Ferrari

Washington, 9 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, imploró este martes a los demócratas que se mantengan unidos para poder retener el control del Congreso en las elecciones del año que viene, después de la derrota de su partido en los comicios para la Gobernación de Virginia.

Biden participó en una conferencia virtual con el Comité Nacional Demócrata (DNC, secretariado del partido) una semana después de que el candidato de su formación a gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, perdiera sus elecciones en ese estado clave.

"Mi mensaje es este: tenemos que recordar lo que nos llevó a la Casa Blanca. Ganamos en 2020 como un partido unido, quizá más que nunca. Ahora, mirando a (las elecciones legislativas de) 2022, tenemos que mantenernos unidos", dijo Biden a los miembros de su partido.

"Tenemos que recordar lo que el pueblo estadounidense nos envió aquí a hacer, para hacer que sus vidas sean mejores", agregó.

Las divisiones entre las alas moderada y progresista del Partido Demócrata retrasaron hasta el pasado viernes la aprobación de la ley de infraestructuras valorada en 1,2 billones de dólares que propuso Biden, que el mandatario tiene previsto firmar en los próximos días.

Ese mismo cisma ha provocado que todavía no haya salido adelante el plan de gasto social del mandatario, valorado en 1,75 billones de dólares, y que los demócratas quieren aprobar en el Senado sin ningún voto de los republicanos, aunque no pueden permitirse deserciones en sus filas.

La derrota en las elecciones de Virginia supuso un golpe para el partido porque, en los comicios presidenciales del año pasado, Biden ganó en ese estado por diez puntos porcentuales, y los demócratas temen que ese resultado sea un preludio de su posible pérdida del control del Congreso en las legislativas de 2022.

El mandatario también se refirió este martes a la actitud de algunos congresistas republicanos que están hablando de la posibilidad de vengarse de los 13 legisladores conservadores que votaron a favor del plan de infraestructuras, al retirarles de los comités que tienen asignados.

"Nunca he visto algo así. Tiene que parar, por el bien de Estados Unidos", recalcó Biden sobre esos esfuerzos del partido opositor.