Belén Esteban cumple 48 años .



Sin duda es un animal televisivo que se ha hecho al medio y que su presencia en los platós de televisión es imprescindible a medida que pasa el tiempo. Hablamos de Belén Esteban, quien cumple este martes 48 años y lo hará por todo lo alto, porque ya sabemos que la colaboradora suele celebrar sus fechas más especiales rodeada de sus seres queridos y esta vez no puede ser menos.



La Esteban ha hecho frente este último año a diferentes polémicas: la carta de María José Campanario en Facebook, la llegada de Julia Janeiro a Madrid, la polémica con el documental de Rocío Carrasco o las últimas declaraciones de Samanta Villar en la televisión catalana... pero ella sigue teniendo su esencia y no deja a títere con cabeza.



Hace más de 20 años, Belén Esteban llegaba a la televisión explicando y detallando su relación con Jesús Janeiro y ahora tiene su propia personalidad e identidad, sin necesidad de hablar del padre de su hija para estar en un plató de televisión. Habiendo colaborado en muchos realities de la cadena y en diferentes programas, la de Paracuellos ha protagonizado momentos inolvidables en la gran pantalla.



Desde que se originó la pandemia de la Covid, Belén Esteban ha dicho por activa y por pasiva que cuando se pudiese, haría una fiesta por todo lo alto, así que no esperamos menos para este 48 cumpleaños de la colaboradora. Pero por el momento, ¡muchas felicidades Belén!