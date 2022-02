Ayuso reconoce una "situación complicada" en el PP, no busca "hiperliderazgos" y añade que "todo acabará bien"

05-11-2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita el Repsol Technology Lab, a 5 de noviembre de 2021, en Móstoles, Madrid, (España). Repsol Technology Lab es un modelo privado de I+D de España basado en la innovación abierta y el trabajo en red en alianzas con centros tecnológicos, empresas y universidades de todo el mundo, cuyo objetivo es aportar soluciones sostenibles para conseguir un negocio con menos emisiones, más eficiente y competitivo. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Califica de "muy buena" la relación que mantiene con Almeida



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este martes que existe una "situación complicada" en el PP de Madrid ante la celebración de su próximo congreso, si bien ha puntualizado que ella no busca "hiperliderazgos", y ha añadido que está convencida de que "todo acabará bien".



"La situación es complicada, es evidente, pero lo importante es mirar hacia adelante. Pero va a acabar bien, porque estoy trabajando de la misma manera, centrada en la Comunidad, dándole a mi partido amplias mayorías, y dando sensatez y resultados, empleo, bajar impuestos. Si sigo así, todo acabará bien", ha manifestado ante los periodistas a su llegada a la plaza de la Almudena para asistir a la misa en honor a la patrona de la capital.



Díaz Ayuso ha señalado que ella "nunca" ha pretendido hiperliderazgos, y en este punto ha precisado que "siempre" hay que ceder "todos" para lograr un entendimiento. En este punto ha dado a conocer que habla "prácticamente todos los días con los dirigentes" de su partido.



Sobre su relación con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso la ha calificado de "muy buena" y ha hecho hincapié en que ambos trabajan "por el bien de Madrid", cada uno en su Administración. "Tenemos muy buena relación y entendimiento", ha remachado a renglón seguido.



Ha reiterado que "siempre" ha manifestado lo mismo sobre el congreso del PP madrileño, esto es, "que se celebre cuando decida la nacional". "Soy respetuosa, creo que es mejor para todos que se celebre pronto", ha añadido.



Así, ha señalado que "cuando llegue la fecha", dará el paso adelante "con alegría, ilusión", queriendo "unir la casa" y llevarla a "amplias mayorías". "No he dicho otras cosa, soy respetuosa con los tiempos, quiero unidad, y solo desde esta posición se puede conseguir, sin imponer, y sin decir nada más. Si buscan en mis declaraciones no encontrarán otras cosas", ha explicado.



Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su "ilusión" por dar "este paso", si bien se encuentra centrada en la gestión de la Comunidad de Madrid. "Somos una verdadera alternativa para España. Todo lo que no sea unirnos, es ir en detrimento de intereses de madrileños", ha concluido.