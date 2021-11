Australia anuncia plan millonario para promover los coches con energía verde

El primer ministro de Australia Scott Morrison (centro) visita el Centro Toyota Hydrogeno en Altona, Melbourne, Australia, 09 November 2021. EFE/EPA/JAMES ROSS

Sídney (Australia), 9 nov (EFECOM).- El gobierno australiano anunció este martes un fondo de 178 millones de dólares australianos (131 millones de dólares o 113 millones de euros) para promover el uso de vehículos eléctricos y de hidrógeno, como parte de una estrategia para alcanzar las emisiones neutras para el 2050.

El plan "Combustibles Futuros" del gobierno de Morrison, quien antes de las elecciones de 2019 se había opuesto a los vehículos eléctricos por considerar que acabaría con el estilo de vida de los australianos, servirá principalmente para el desarrollo de estaciones de abastecimiento en hogares, negocios y lugares públicos

Este plan, que espera que el sector privado equipare la inversión, espera que circulen unos 1,7 millones de vehículos no contaminantes para el año 2030 y se creen unos 2.600 nuevos empleos, según un comunicado de prensa del despacho del primer ministro.

"No obligaremos a los australianos a abandonar el coche que quieren conducir ni a penalizar (...) con prohibiciones o impuestos. En lugar de ello, la estrategia trabajará en favor de reducir el coste de los vehículos de bajas y nulas emisiones, y mejorar las opciones de los consumidores", dijo Morrison.

Los habitantes de Australia dependen mucho del transporte privado, especialmente en zonas rurales, para desplazarse por el vasto territorio del país, uno de los mayores emisores de gases contaminantes per cápita del mundo.

Morrison, que en años previos había defendido a la poderosa industria del carbón en su país, anunció al inicio de la cumbre del clima que se celebra en la ciudad de Glasgow su compromiso a alcanzar las emisiones neutras netas para el 2050, tras recibir fuertes presiones internacionales y dentro del país.