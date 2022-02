Antonio David y Olga Moreno retoman su rutina familiar volcados en su familia (Eso sí, por separado)

09-11-2021 Antonio David Flores y Olga Moreno continúan con su vida al margen de las noticias sobre su separación. MADRID, 9 (CHANCE) La situación actual de la pareja formada por Olga Moreno y Antonio David Flores continúa siendo toda una incógnita, ya que ambos continúan guardando silencio sobre su separación. Un silencio que el excolaborador tan solo rompió hace diez días para confesar, destrozado, que si destruir un matrimonio era lo que buscaban - en referencia a los medios de comunicación más críticos con él - lo habían conseguido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La situación actual de la pareja formada por Olga Moreno y Antonio David Flores continúa siendo toda una incógnita, ya que ambos continúan guardando silencio sobre su separación. Un silencio que el excolaborador tan solo rompió hace diez días para confesar, destrozado, que si destruir un matrimonio era lo que buscaban - en referencia a los medios de comunicación más críticos con él - lo habían conseguido.



Una confirmación en toda regla de su ruptura aunque, como dejaba claro en sus únicas declaraciones sobre este tema, Olga y él continuarían siendo una familia. Y, para muestra un botón, ya que ambos continúan viviendo juntos en el domicilio familiar y, por el momento, parece que la situación no va a cambiar, ya que su entorno cercano desliza que siguen 'en el mismo barco' y que la sevillana 'no va a fallar' al padre de su hija Lola en estos complicados momentos de su vida.



¿Reconciliación a la vista o una crisis que podría superarse en el futuro? Por el momento solo lo saben ellos, pero mientras Rocío Flores apuesta por una segunda oportunidad entre su padre y la que considera su segunda madre, colaboradores cercanos a Antonio David, como Diego Arrabal o Kiko Matamoros, sostienen que la pareja no ha tirado la toalla y podrían sorprendernos con la noticia de que están juntos tras superar un bache matrimonial que se filtró quizás demasiado pronto.



Diferentes teorías que ni Olga ni Antonio David confirman ni desmienten, dejando en el aire cómo está su relación casi tres semanas después de salir a la luz su separación matrimonial. Visiblemente más tranquilos, ambos han retomado su rutina arropados por su familia y, aunque por separado, ambos se han dejado ver a pocos metros este lunes en Málaga.



Así, Olga ha acudido un día más a su tienda, donde ha estado colocando los maniquíes del escaparate, acompañada por David Flores - con quien es de lo más habitual verla - y, rompiendo con la 'tradición' de los últimos días, ha roto su silencio para quejarse de las bajas temperaturas de la ciudad: "Buenos días. ¡Qué frío!". Sin embargo, de sus problemas legales por la querella de Rocío Carraso por ser cooperadora necesaria de un delito de alzamiento de bienes, ni palabra, demostrando que va a continuar en su línea de silencio respecto a la polémica que la rodea.



Y si hemos visto a Olga con David con quien se ha dejado ver Antonio David ha sido con Rocío Flores, uno de los grandes apoyos de su padre en estos complicados momentos. El ex guardia civil, muy serio y con una evidente pérdida de peso, ha salido corriendo del coche de su hija para hacer unas gestiones muy cerca de la tienda de ropa de su exmujer, sin darnos ni siquiera la oportunidad de preguntarle cómo se encuentra tras las informaciones sobre sus problemas económicos y legales de los que se ha hablado en los últimos días.



Unas imágenes en las que, ni juntos ni revueltos (por el momento) Olga y Antonio David retoman la normalidad acompañados por Rocío y David Flores, convertidos en los pilares de la familia desde que se saltó a las portadas la separación matrimonial de la que era una de las parejas más estables y unidas del panorama nacional.