Airbnb anuncia nuevas herramientas y apuesta al trabajo remoto

(Bloomberg) -- Airbnb Inc. está implementando nuevas funciones, que incluyen velocidades de internet verificadas en los hogares de los anfitriones y opciones para buscar listados con hasta un año de anticipación, ya que la empresa de alquiler vacacional apuesta a que el trabajo remoto y los viajes flexibles están aquí para quedarse.

Las más de 50 nuevas funciones, anunciadas un día después de que Estados Unidos reabriera sus fronteras a los turistas extranjeros, son parte de la visión del director ejecutivo, Brian Chesky, de una nueva época dorada de los viajes que nació en la era del covid, donde el trabajo y el ocio se combinan a medida que las empresas se alejan de un estilo de vida centrado en la oficina.

Las estadías a largo plazo de 28 días o más son la categoría de duración de viaje de más rápido crecimiento de la compañía y representaron el 20% de las noches reservadas entre julio y septiembre, dijo Airbnb en su informe de ganancias del tercer trimestre la semana pasada.

“Por primera vez en la historia, millones de personas ahora pueden viajar en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier cantidad de tiempo e incluso vivir en cualquier lugar en Airbnb”, dijo Chesky el jueves pasado durante la llamada de resultados corporativos de Airbnb. “Y creemos que esta tendencia hacia una mayor flexibilidad solo se acelerará”.

Airbnb registró un récord de ventas y ganancias en el tercer trimestre, demostrando su resistencia frente al crecimiento de la variante delta y la persistente demanda de alquileres vacacionales para trabajar y divertirse. Airbnb citó políticas de empresas como Procter & Gamble Co., Ford Motor Co., y Amazon.com Inc. que han anunciado una mayor flexibilidad para los empleados y espera que más compañías sigan su ejemplo. Esa es una de las razones por las que Airbnb está ayudando a los anfitriones a probar el Wi-Fi de sus anuncios y a verificar la velocidad en su sitio.

“Con esta actualización, puede estar seguro de que no perderá un Zoom o un programa de streaming favorito desde su Airbnb”, dijo la compañía.

Las nuevas herramientas anunciadas el martes siguen a la campaña “Soy Flexible” de la empresa con sede en San Francisco anunciada en mayo, que le otorgó a los huéspedes la opción de buscar anuncios con hasta seis meses de anticipación. La función se ha utilizado más de 500 millones de veces, dijo la compañía, y la última actualización permitirá a los viajeros buscar nuevos alojamientos “únicos” y poco convencionales. Durante la pandemia, los viajeros se alejaron de los grandes centros urbanos y eligieron destinos vacacionales cercanos y rurales.

Los 4 millones de anfitriones de Airbnb también reciben mejoras, incluido AirCover, un programa de protección que viene con US$1 millón en protección contra daños y US$1 millón en cobertura de responsabilidad, así como protección contra pérdida de ingresos y limpieza profunda.

En un esfuerzo por reclutar aún más anfitriones para satisfacer la creciente demanda, Airbnb conectará a sus “superhosts” más experimentados con aquellos que tengan preguntas sobre cómo abrir sus casas a los huéspedes. Airbnb está expandiendo su programa Ask a Superhost a más de 30 idiomas en casi 200 países.

