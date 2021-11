Von der Leyen quiere que "cada céntimo" de los fondos de la UE se ajuste al Estado de derecho

Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ROBERT PERRY

Bruselas, 8 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, puso este lunes el acento en la "enorme responsabilidad" de que "cada céntimo" de los 2,1 billones de euros de los que dispone la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-2027 "se gaste de forma adecuada y de acuerdo al Estado de derecho".

Ese montante histórico, compuesto por la suma del presupuesto plurianual y el fondo de recuperación y resiliencia (también conocido como NextGenerationEU), tampoco debe "desaparecer en canales ocultos", subrayó Von der Leyen en su discurso de apertura de la conferencia anual sobre el presupuesto de la UE.

En esta edición, además de Von der Leyen y del comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, está anunciada la participación, entre otros, de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el primer ministro de Portugal, António Costa, y la vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño.

"El momento de esta conferencia no podría ser mejor. La Comisión Europea acaba de empezar a aplicar el mayor paquete jamás financiado con el presupuesto de la UE", dijo Von der Leyen en alusión al presupuesto plurianual y a NextGenerationEU, que "puede aumentar por sí solo el crecimiento real del PIB en la UE en torno al 2 %", dijo.

Precisó que, "en precios actuales, estamos hablando de 2,1 billones de euros para el periodo de 2021 a 2027. 2.100 millones de euros. No es sólo -subrayó- una cifra impresionante. Es una declaración sobre nuestras ambiciones para el futuro de nuestra Unión", lo que según Von der Leyen "aporta tranquilidad a los mercados y a los agentes económicos e impulsa la confianza en la UE".

Pero advirtió que "un presupuesto de este tamaño viene con una enorme responsabilidad" porque hay que "tener especial cuidado de que este dinero se utilice de forma adecuada y eficazmente".

Por eso, añadió la política alemana, Bruselas tiene "que garantizar que cada euro y cada céntimo se gaste de forma adecuada y de acuerdo con los principios del Estado de derecho".

Ese requisito que debe garantizar el nuevo mecanismo de condicionalidad, que liga la recepción de fondos al respeto del Estado de derecho, "no sólo es un ingrediente vital de nuestras democracias" sino que "también crea confianza para los inversores y las empresas en este momento crucial", aseguró.

Razón por la que dijo esperar "con interés" la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre este mecanismo, ya que "aportará claridad para todos en Europa".

Von der Leyen aludió así al dictamen que el TJUE debe emitir tras las acciones interpuestas por Hungría y Polonia contra ese mecanismo ya en vigor, pero aún no activado, que permite suspender los desembolsos del presupuesto y el fondo de recuperación para aquellos Estados que no respeten principios como la independencia judicial, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

"Las inversiones que permiten a nuestros hijos tener un futuro mejor no deben desaparecer en canales ocultos", mantuvo la presidenta de la CE, en defensa de ese mecanismo.

Pero también, añadió, es "clave" la implementación de los planes nacionales de Recuperación y Resiliencia, que hacen hincapié en la transición verde y digital y en la equidad social, y que ya han presentado todos los Estados miembros salvo Países Bajos.

La Comisión Europea seguirá "de cerca" en los próximos meses el progreso de las reformas e inversiones en cada Estado miembro, dijo.

Por eso, Bruselas ha acordado con los Veintisiete un conjunto de hitos y objetivos que deben cumplir porque "sólo lo que se mide, se hace", aseguró Von der Leyen.

Y recalcó que las normas para los pagos del fondo de recuperación son "muy claras": "exigen que los sistemas de control y de auditoría estén en marcha para prevenir, detectar y corregir la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses al utilizar los fondos".