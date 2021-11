Venezuela inmuniza con la vacuna cubana contra la covid-19 a niños desde los 2 años

Vista de varias dosis de la vacuna cubana en pruebas Abdala, durante una jornada de inmunización en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 8 nov (EFE).- Venezuela comenzó este lunes a inmunizar contra la covid-19 a niños de entre 2 y 11 años con la vacuna cubana Soberana II, y prevé autorizar en los próximos días el otro fármaco de la isla caribeña, Abdala, y una de las dosis de China, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Debemos decir, con absoluta seguridad y certeza, que tenemos para vacunar a todo nuestro pueblo a partir de los dos años de edad, y estamos comenzando el día de hoy a vacunar a los niños de inicio de dos años a 11 años que tienen y debemos reforzarle su capacidad y respuesta inmunológica ante la enfermedad de covid-19", dijo Rodríguez en transmisión por el canal estatal VTV.

Rodríguez se encontraba en un colegio donde se observaba la inmunización a niños de primaria y tras ser preguntada sobre la vacuna aplicada dijo que en "Venezuela ya se ha autorizado la vacuna Soberana II, una vacuna de Cuba para vacunar a los niños entre 2 y 11 años y esta semana, en las próximas horas, se va a dar también permiso de uso a la vacuna cubana Abdala y a una vacuna china".

"Estamos vacunando, en este momento, en toda la región capital, como bien dije, empezando con niños de 2 a 11 años que puedan tener algún tipo de discapacidad inmunológica que puedan tener debilitamiento de su sistema inmunológico, por ejemplo, niños con alguna enfermedad renal, algún tipo de enfermedad que comprometa su sistema inmunológico", agregó.

No obstante, Efe visitó varios colegios y centros de vacunación durante la mañana de este lunes y, en algunos, las autoridades señalaron que aún no estaban vacunando a menores de 12 años, mientras que otros aseguraban que esperaban para la tarde a los pequeños.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya había adelantado el domingo que comenzaría a vacunar a los niños de dos años, aunque no ofreció detalles sobre la inoculación.

Aunque las principales ONG médicas y gremios de salud demandan una aceleración en el proceso de vacunación contra la covid-19, también se han pronunciado en contra de la aplicación de las vacunas cubanas debido a que todavía no cuentan con aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proceso de vacunación contra la covid-19 en Venezuela se ha acelerado en el último mes con la llegada de varios lotes de Sputnik, Sinovac -a través del mecanismo Covax-, y de la china Sinopharm.