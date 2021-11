Una ONG venezolana denuncia el retraso en la acreditación de los testigos electorales

Fotografía de archivo de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 8 nov (EFE).- La asociación venezolana Súmate denunció este lunes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó con doce días de retraso el proceso para que los partidos políticos acrediten a sus testigos para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

"Aunque esta actividad debió comenzar el 9 de octubre, fue anunciada como activa el 13 de octubre y el 20 de octubre fue cuando las organizaciones con fines políticos pudieron comenzar a ingresar la información de sus testigos", agregó la organización, que recordó que este lunes concluye el plazo fijado para las acreditaciones.

Súmate explicó que este proceso se realiza de manera automatizada, pero la plataforma habilitada no funcionaba en la fecha fijada en el cronograma electoral, lo que restó tiempo a los partidos para incluir los nombres de los testigos.

"Hoy, 8 de noviembre, vence el plazo para que organizaciones con fines políticos acrediten a sus testigos ante las 24 Juntas Regionales, 335 Juntas Municipales y 30.643 mesas electorales", según el cronograma fijado por el CNE.

El sábado, Súmate también denunció que el CNE acumula retraso en la capacitación de los miembros de mesa seleccionados para las elecciones que se celebrarán en menos de dos semanas.

"El directorio del CNE no ha sido diligente en la notificación y convocatoria de los 991.248 electores seleccionados por sorteo aleatorio como miembros de mesa (...) Para prestar su servicio electoral en las 30.643 mesas de votación que deberán activarse para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre", señaló la organización en una nota de prensa.

La asociación instó al organismo electoral a no retrasar más el cronograma fijado y a empezar cuanto antes una campaña informativa para que los escogidos puedan hacer la capacitación, "aunque ya haya transcurrido la mitad del periodo para ello".