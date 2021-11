Tolima goleaba pero termina sufriendo para derrotar 3-2 a Millonarios

Leyvin Jhojane Balanta Fory, defensor del Tolima, en una fotografía de archivo. EFE/ Hernán Cortéz

Bogotá, 7 nov. (EFE).- Al Deportes Tolima le bastaron 20 minutos para asegurar este domingo el triunfo 3-2 ante Millonarios en la decimoctava jornada de la liga colombiana, liderada por Atlético Nacional que igualó 0-0 con Atlético Bucaramanga.

El volante Omar Albornoz (22), el lateral Jeison Angulo (28) y el defensa central Sergio Mosquera (42), le amargaron la noche al cuidapalos de Millonarios, Esteban Ruiz.

En una vigorosa reacción en el último tercio del partido los "Embajadores" lograron acortar diferencias con Fernando Uribe y Yuber Quiñones, e incluso estuvieron a punto de igualar.

Al final fue victoria 3-2 del equipo dirigido por Hernán Torres que iguala a Millonarios con 32 unidades, pero pierde la segunda casilla por diferencia de gol.

JUNIOR APLAZA SU CLASIFICACIÓN

El Junior igualó 1-1 a domicilio con Independiente Santa Fe con lo que el equipo de Barranquilla aplazó su clasificación a las semifinales de la liga colombiana en tanto que los Cardenales mantienen un hilo de esperanza para llegar a esta instancia.

El argentino Fabián Sambueza puso adelante a Junior, mientras que a 11 minutos de la final Fáiner Torijano igualó, quitándole la posibilidad a la visita de celebrar por anticipado su paso a la siguiente ronda

Santa Fe quedó con 25 enteros. Junior llegó a 29 puntos que lo dejan en la parte alta de la tabla dominada por Atlético Nacional con 41 unidades.

AMÉRICA DE CALI, CUESTA ABAJO

El sábado, América de Cali recibió un fuerte golpe al perder en Bogotá 2-1 ante La Equidad, lo que parece sellar la salida del técnico Juan Carlos Osorio.

El equipo asegurador talló su triunfo en los primeros once minutos de juego marcando con David Camacho y Breyner Agrón. El descuento para los dirigidos por el exseleccionador de México y de Paraguay, fue de Jeison Lucumí.

A dos fechas de que se termine esta fase Los Diablos Rojos ocupan la casilla 14 con 23 puntos, muy lejos del líder Atlético Nacional.

Uno de los referentes del equipo, Adrián Ramos, aseguró al término del partido que "a nosotros como jugadores nos ha faltado carácter para sacar adelante esta situación, no estamos a la altura del reto. Individualmente tampoco hemos estado bien, hemos cometido muchos errores".

NACIONAL, EL LÍDER IGUALA EN CASA

Atlético Nacional igualó 0-0 con Atlético Bucaramanga, resultado que dejó un mal sabor de boca a los seguidores del local que contaban con un nuevo triunfo.

El técnico del "Verde", Alejandro Restrepo, lamentó no haberles podido regalar el sábado una victoria a los aficionados en el Día del Hincha.

Recordó que solo son dos partidos en la temporada en los que no han podido marcar al tiempo que destacó la labor de sus jugadores para tejer jugadas de gol pero que en esta oportunidad no se materializaron.

Con el empate, al menos de momento, Atlético Bucaramanga tiene 26 puntos, los mismos que Envigado que es octavo, y ocupa la novena casilla entre 20 equipos.

EL MEDELLÍN SIGUE CON VIDA

Independiente Medellín, dirigido por el uruguayo Julio Comesaña, venció 1-0 a Patriotas, gracias a una anotación de Yulián Gómez y cumplió con la obligación de ganar para afrontar las dos últimas fechas del torneo con la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho que disputarán el título de este semestre.

Los del "Poderoso" totalizan 24 puntos y para llegar a la siguiente fase debe vencer al Atlético Nacional el próximo domingo, y al Deportivo Pasto en la última fecha en la fase de todos contra todos.