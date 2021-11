Softbank ganó 2.770 millones de euros en el primer semestre, un 80 % menos

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Tokio, 8 nov (EFE).- El grupo tecnológico nipón Softbank registró entre abril y septiembre un beneficio neto de 363.569 millones de yenes (2.770 millones de euros), una caída interanual del 80,7 % que se debe a la devaluación de parte de sus inversiones.

En el citado periodo, que corresponde al primer semestre del ejercicio fiscal en Japón, la compañía incrementó su facturación en un 13,4 %, hasta los 2,9 billones de yenes (22.098 millones de euros), según anunció hoy en un comunicado.

El conglomerado nipón, que maneja uno de los mayores vehículos mundiales de inversión en el sector tecnológico, vio mermados sus resultados debido a la pérdida de valor de algunos de sus activos, entre ellos la compañía de comercio electrónico surcoreana Coupang y la empresa china de transporte Didi.

Softbank se anotó unas pérdidas no realizadas de 1,2 billones de yenes (9.144 millones de euros) por la devaluación de su inversión en Coupang, parte de las cuales compensó con la venta de una fracción de sus participaciones, según explicó la empresa.

Sus resultados recogen otra devaluación de 321.000 millones de yenes (2.445 millones de euros) de su inversión en Didi, empresa de la que Softbank controla un 20 % y cuya valoración bursátil ha caído casi un 50 % en los últimos tres meses debido al frenazo de su negocio tras ser objeto de una intervención de los reguladores chinos.

Softbank, que no ofreció una estimación de resultados para el ejercicio en curso, logró el año precedente un beneficio neto de 4,99 billones de yenes (37.814 millones de euros), lo que supuso una cifra récord para una empresa nipona.

Sus resultados financieros incluyen ganancias y pérdidas no realizadas derivadas de sus carteras de inversión, lo que puede generar importantes oscilaciones en su valoración.

Los diferentes fondos de inversión de Softbank -el Vision Fund 1, Vision Fund 2 y otro vehículo destinado específicamente a América Latina- cuentan con participaciones en unas 220 empresas de todo el mundo.