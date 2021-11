Sin alternativas a Solskjaer

EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 8 nov (EFE).- El Manchester United está entre la espada y la pared. Mantener en el cargo a un Ole Gunnar Solskjaer que no está consiguiendo los resultados deseados o despedir al noruego y enfrentarse a un mercado donde los entrenadores del máximo nivel escasean.

El fichaje de Antonio Conte por el Tottenham Hotspur ha tirado por la borda las opciones de Ed Woodward y los suyos, que veían en el italiano una opción en caso de que la etapa de Solskjaer llegara a su fin. La directiva no vio oportuno despedir al noruego cuando cayeron por 0-5 ante el Liverpool, confiaron en él y dos semanas después de aquello no tienen alternativa.

Era una apuesta arriesgada, creer en la resurrección tras el Liverpool, ya que una semana después visitaría el Manchester City Old Trafford, pero tanto los jugadores, como leyendas como Alex Ferguson, con más peso en las decisiones que la propia directiva, le dieron otro voto de confianza a Solskjaer.

Y tras caer con el vecino, dando muy mala imagen, con un defensa impropia de un equipo que pretende pelear por el título y siendo abucheado por la grada, el United mira al parón internacional con un ojo en el mercado de entrenadores, donde las opciones para ellos son muy limitadas.

Zinedine Zidane es el de mayor renombre que ahora mismo está libre, pero no está interesado en el cargo. Tampoco está libre un Mauricio Pochettino que, antes de firmar con el París Saint Germain, estuvo en conversaciones con los 'Diablos Rojos'. No se cerró nada porque el equipo inglés mantuvo a Solskjaer.

Erik Ten Hag, del Ajax de Ámsterdam, también brilla, gracias a cuatro años magníficos con los neerlandeses, a los que ha llevado a una semifinal de la Champions, y a cinco títulos en Holanda. Pero su fichaje ahora mismo implicaría dejar tirado al Ajax, una opción que parece más que remota, sobre todo por el buen momento que viven los 'ajacied'.

El nombre que más enteros ha ganado en las últimas horas es el de Ralf Rangnick, el hombre que subió al RB Leipzig a la Bundesliga en 2016 y que ganó la Copa Alemana con el Schalke 04 en 2011. Sin embargo, no llegaría como técnico a largo plazo, sino como solución interina hasta poder fichar a otro entrenador de más calado el próximo verano. Esto es un obstáculo para convencer al alemán, que serviría únicamente como parche y que ahora mismo ejerce de director deportivo en el Lokomotiv de Moscú.

Con el estancamiento actual del equipo, tras casi cuatro años sin ganar un título y con tres años de Solskjaer en el cargo y preparando ya el próximo partido contra el Watford, el United necesita un cambio drástico a mitad de temporada y tiene ejemplos recientes que fortalecen esta opinión.

El último gran equipo inglés que sustituyó a una leyenda a mitad de temporada terminó alzándose con la Champions. Fue el Chelsea, con Frank Lampard, pero en las últimas seis campañas hay otros dos ejemplos de contrataciones que acabaron con la 'Orejona'. Zinedine Zidane, con el Real Madrid, y Hansi Flick, con el Bayern de Múnich.