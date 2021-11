Se forman dos ciclones en el Pacífico pero sin peligro para las costas mexicanas

Wanda se localiza a 610 kilómetros de las Islas de las Azores y a 5.425 km al noreste de las costas del suroriental estado de Quintana Roo y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Fotografía de archivo. EFE/Óscar Ramírez

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- Los ciclones tropicales Wanda y Sandra se formaron este domingo en el océano Pacífico aunque no representan peligro para el territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"'Wanda' ahora como Ciclón Post Tropical. Su centro se localiza al oeste-noroeste de las Islas de las Azores. No representa peligro para territorio mexicano", informo el Servicio en un aviso.

Wanda se localiza a 610 kilómetros de las Islas de las Azores y a 5.425 km al noreste de las costas del suroriental estado de Quintana Roo y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Este ciclón se desplaza al noroeste a una velocidad de 41 kilómetros por hora y el SME recomendó "extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad".

Por otra parte, en otro aviso, anunciaron, "se ha formado la Tormenta Tropical 'Sandra' a partir de la Depresión Tropical 'Diecinueve-E'. Su centro se localiza al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. No representa peligro para territorio mexicano".

Sandra se localiza a 1.135 kilómetros de Cabo San Lucas (en el norteño estado de Baja California Sur) y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Este ciclón se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora y el SME recomendó "extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad".

Este año en el océano Pacífico se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Pamela y Rick.

Dolores tocó tierra a mediados de junio y dejó tres muertos por tormentas eléctricas.

En el Atlántico, donde se han registrado ya una veintena de ciclones con nombre, el más devastador ha sido Grace, que en agosto dejó un total de 11 muertos, ocho en el estado de Veracruz y tres en Puebla.

Mientras que Nora, que tocó tierra el 28 de agosto, causó la muerte de un menor de edad en el estado de Jalisco y siete desaparecidos, seis de ellos pescadores del estado de Guerrero.

El 13 de octubre, el ciclón Pamela impactó como huracán categoría 1 en el estado de Sinaloa, en el Pacífico mexicano, donde tras su paso dejó 2.000 familias afectadas, además de 9.000 damnificados en el vecino estado de Nayarit y daños materiales, sobre todo en la red eléctrica.