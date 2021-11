Ranking Netflix en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy domingo, 07 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores pelis, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Netflix posee una lista con lo mejor de su oferta cinematográfica, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de malgastar tu tiempo, aprovecha tus minutos previos en hacerte algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 9 pelis más buscadas en Estados Unidos:

1. Más dura será la caída

El forajido Nat Love (Jonathan Majors) descubre que su enemigo, Rufus Buck (Idris Elba) ha salido de prisión, por lo que reúne a su banda para perseguir a Rufus y buscar venganza.

2. ¡Qué duro es el amor!

Una chica de Los Ángeles, desafortunada en el amor, se enamora de un chico de la costa este por una aplicación de citas y decide sorprenderle por Navidad, solo para descubrir que la han engañado. Pero el objeto de su afecto vive, de hecho, en la misma ciudad y el chico que la engañó se ofrece a tenderles una trampa si ella finge ser su novia durante las vacaciones.

3. Infiltrados en clase

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

4. El ejército de los ladrones

Una misteriosa mujer recluta al cajero de banco Ludwig Dieter para liderar a un grupo de aspirantes a ladrones en un atraco ultra secreto durante las primeras etapas del apocalipsis zombie.

5. American Gangster

Nueva York, 1968. Frank Lucas (Denzel Washington) es el taciturno chófer de un importante mafioso negro de Harlem. Cuando su jefe muere inesperadamente, Frank aprovecha la oportunidad para construir su propio imperio. Gracias a su talento, se convierte no sólo en el principal narcotraficante de la ciudad, inundando las calles con productos de mejor calidad y precio, sino también en un hombre público muy respetado. Richie Roberts (Russell Crowe), un policía incorruptible marginado por su honradez que conoce bien las calles, se da cuenta de que una persona ajena a los clanes trepa por la escalera del poder. Tanto Roberts como Lucas comparten un estricto código ético que les aparta de los demás y los convierte en dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley. Cuando se encuentren, el enfrentamiento entre ellos será inevitable.

6. Réplicas

Thriller de ciencia ficción que se centra en un neurocientífico que, después de sufrir un accidente de coche y que en este muriera su familia, no se detendrá ante nada para traerlos de vuelta, incluso si eso significa enfrentarse a él mismo dentro de un laboratorio controlado por el gobierno, un grupo de trabajo de policía y las leyes físicas de la ciencia.

8. Amina

En Zazzau del siglo XVI, ahora Zaria, Nigeria, Amina debe utilizar sus habilidades y tácticas militares para defender el reino de su familia. Basado en una historia real.

9. Yara

Obsesionada con la desaparición de una niña de 13 años, una decidida abogada hace todo lo posible para averiguar la verdad. Basada en un caso real.

10. La hija del general

Un tenaz y astuto oficial de élite de la división de Investigación Criminal del ejército estadounidense recibe una nueva misión: encontrar, junto con una colega, al asesino de la hija de un famoso general, que tenía cargo de capitán. Podrá arrestar a cualquier miembro del Ejército sobre el que recaigan sus sospechas, pero el asunto se complica cuando van descubriendo que la vida privada de la muerta hace sospechosos a todos los residentes de Fort MacCullam: desde el propio padre, pasando por su fiel ayudante y amigo, hasta el oficial de mando.

El cine nos ha maravillado desde su aparición. Netflix nos consiente con los mejores éxitos en taquilla.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varias pelis seguidas. Ya sabes que las encontrarás disponibles en Netflix.

¿Sabes cuál será tu nuevo filme favorito? ¿Te apetece hacer un maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver lo más selecto del séptimo arte!