Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy domingo, 07 de noviembre

Puedes pasar horas navegando por HBO tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de HBO de las mejores series en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Love Life

Una serie de antología de comedia romántica que sigue a un protagonista diferente cada temporada en el viaje del primer amor al último amor, con cada episodio de media hora que narra una de sus relaciones. La primera temporada se centra en Darby, quien dirige una gira de "traseros históricamente significativos" para una compañía encabezada por Bradley de McNairy.

2. El show de Larry David

Hay personas que parecen haber sido maldecidas con la ley de Murphy: si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Larry David se considera una de ellas. El creador y productor de Seinfield, una de los programas más laureados de la historia de la televisión, se interpreta a sí mismo en esta rompedora serie donde, en un ambiguo punto entre la realidad y la ficción, seguimos su día a día que se desarrolla entre celebridades y gente de la calle que nunca sabemos si están o no interpretando un guión. Somos así testigos de su peculiar y ácida visión de todo lo que le rodea y de su don para convertir situaciones cotidianas como ir al cine o atender una llamada telefónica en verdaderos despropósitos. Larry David, ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia y nominada a veinte premios Emmy, parte de un planteamiento completamente subversivo que la convierte en la serie más divertida y corrosiva de los últimos años. Diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver hoy día en televisión.

3. Selena + Chef

Desde el distanciamiento social en casa, Selena Gomez ha pasado más tiempo en la cocina de lo que nunca imaginó. Pero a pesar de sus muchos talentos, queda por ver si cocinar es uno de ellos. En cada episodio, Selena se unirá a distancia con un chef principal diferente.

4. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

5. Martín (Hache)

Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Su hijo, al que todos llaman Hache (Juan Diego Botto), tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando Hache sufre una sobredosis. La exmujer de Martín propone que el chico viva con su padre. En Madrid les esperan dos personas: Alicia (Cecilia Roth), la amante de Martín, una mujer más joven que él y harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso; y Dante (Eusebio Poncela), un actor que es el mejor y casi único amigo de Martín y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor y eso le da pánico. (FILMAFFINITY)

6. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

7. The Shop: Uninterrupted

Una experiencia única de barbería con conversaciones y debates sin filtro de los nombres más importantes de los deportes y el entretenimiento.

8. Paradise Hills

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma (Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.

9. Last Week Tonight with John Oliver

Con su repaso semanal de las noticias, la política y los acontecimientos actuales, John Oliver ofrece su perspectiva única y distintiva voz a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales a las que enfrentan Estados Unidos y el mundo.

10. The Jamie Foxx Show

Jamie King es un aspirante músico de Terrell, Texas, que ha llegado a Los Angeles para perseguir una carrera en la música. Para mantenerse, trabaja con su familia en el hotel "King's Tower", que es propiedad de su tía y su tío, Helen y Junior King. En el escenario del hotel "King's Tower" Jamie, hace su humorístico show, interpretanto a Jamie Foxx (el personaje).Entre sus compañeros de trabajo durante el funcionamiento del show fueron, la hermosa e inteligente Francesca "Fancy" Monroe y el muy nervioso frente a Jamie, Braxton P. Hartnabrig. Braxton, fue el peor de los insultos de Jamie.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece HBO?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado HBO para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.