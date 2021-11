Ranking HBO en Colombia : Top 10 de las series más vistas de hoy domingo, 07 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores series. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de HBO con sus títulos más destacados, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en Colombia. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. La casa de las profundidades

Tina y Ben son una pareja de jóvenes YouTubers que se especializan en videos de exploración submarina. Mientras se sumergen en un lago francés aislado, descubren una casa sumergida en aguas profundas. Lo que inicialmente fue un descubrimiento único se convierte rápidamente en una pesadilla cuando se dan cuenta de que la casa fue el escenario de un crimen atroz. Atrapados, sus reservas de oxígeno disminuyendo peligrosamente, Tina y Ben se dan cuenta de que lo peor está por llegar: no están solos en la casa.

2. Villanos

Villanos es la historia de Black Hat Org., dirigida por Black Hat (cuyo nombre es un sinonimo de villano, una referencia a los vaqueros malvados con sombrero negro de las películas occidentales) y su equipo de tres ayudantes menos villanos. Black Hat está tratando de vender varios inventos malvados creados por el Dr. Flug y está desesperado por lograr sus aspiraciones malvadas. Sin embargo, las cosas suelen terminar mal para él, ya que las brillantes innovaciones tienden a tener pequeños y a menudo cómicos defectos.

3. Mil Colmillos

Un comando de élite tiene una misión, en lo profundo de la jungla, para encontrar y destruir a un líder poderoso y misterioso.

4. Las macabras aventuras de Billy y Mandy

La serie cuenta la vida de dos niños de 10 años, Billy y Mandy, quienes han obligado a la Muerte, conocido como "Calavera", a ser su mejor amigo para siempre, después de ganar una apuesta relacionada con el hámster enfermo de Billy.

5. Más allá del jardín

Los hermanos Wirt y Greg, se encuentran perdidos en Lo Desconocido: un bosque misterioso a la deriva en el tiempo. Con la ayuda de un sombrío leñador y una pájaro azul de nombre Beatriz, Wirt y Greg deben viajar a través de este extraño lugar con la esperanza de regresar a casa.Más allá del jardín (título original en inglés: Over the Garden Wall) es una miniserie animada estadounidense de 10 episodios, creada por Patrick McHale y transmitida en Cartoon Network. El show está basado en un cortometraje del mismo McHale titulado como Tome of the unknown, que fue producido como parte de los cortos para programas en desarrollo de Cartoon Network Studios. McHale concibió la idea para esta serie en 2004 y la propuso para la cadena en 2006. Después de trabajar en Las maravillosas desventuras de Flapjack y Hora de aventura, la cadena le expresó su interés a McHale y crearon un piloto, el cual se convirtió en el catalizador para Más allá del jardín.

6. Hora de Aventuras: Tierras Lejanas

Regresa al Mundo de Ooo con nuevos e inolvidables especiales de Hora de Aventuras. Una miniserie que consta de cuatro episodios, estando cada uno centrado en un personaje.

7. Sustos Ocultos de Frankelda

Frankelda que es una una misteriosa escritora fantasma y quien con ayuda de su gruñón libro encantado, cuenta historias aterradoras a los espectadores donde niñas y niños tienen encuentros con gnomos, brujas, monstruos, sirenas y demás criaturas espeluznantes conocidas en general como «los sustos» que los harán enfrentarse a sus miedos más profundos. Todo lo anterior mientras han estado atrapados en una mansión con conciencia propia por siglos.

8. Cuatro por cuatro

Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.

9. Selena + Chef

Desde el distanciamiento social en casa, Selena Gomez ha pasado más tiempo en la cocina de lo que nunca imaginó. Pero a pesar de sus muchos talentos, queda por ver si cocinar es uno de ellos. En cada episodio, Selena se unirá a distancia con un chef principal diferente.

10. Love Life

Una serie de antología de comedia romántica que sigue a un protagonista diferente cada temporada en el viaje del primer amor al último amor, con cada episodio de media hora que narra una de sus relaciones. La primera temporada se centra en Darby, quien dirige una gira de "traseros históricamente significativos" para una compañía encabezada por Bradley de McNairy.

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. HBO utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en HBO.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!