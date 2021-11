Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy lunes, 08 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. No Love

«No Love» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Summer Walker y SZA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Bitter (Narration By Cardi B)

En segundo lugar, continúa «Bitter (Narration By Cardi B)» de Summer Walker y Cardi B.

3. Throw It Away

Lo más nuevo de Summer Walker, «Throw It Away», entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. Reciprocate

«Reciprocate» de Summer Walker es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Toxic (feat. Lil Durk)

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 6. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Summer Walker.

6. Ex For A Reason

El hit de Summer Walker, JT y City Girls se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

7. Unloyal

«Unloyal» de Summer Walker y Ari Lennox se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. You Don’t Know Me

«You Don’t Know Me» de Summer Walker pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. Constant B******t

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Summer Walker. Quizás por esto es que «Constant B******t» debuta en el ranking directamente en el noveno lugar.

10. Insane

«Insane» de Summer Walker se mantiene en décimo lugar.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.