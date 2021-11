Polémica en Argentina por los dichos del presidente sobre la provincia de Córdoba

El presidente argentino, Alberto Fernández, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, protagonizó una fuerte polémica al pedir que la provincia de Córdoba (centro) se integre "de una vez por todas" con el resto del país, unas declaraciones difundidas apenas una semana antes de las elecciones legislativas, donde el oficialismo se juega su hasta ahora predominio del Parlamento.

"Sé que (Córdoba) es un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre el país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto", afirmó en un encuentro con militantes cordobeses.

En un vídeo de dos minutos y medio de duración, publicado en Twitter por el senador oficialista Carlos Caserio, el jefe de Estado también criticó al gobernador provincial, Juan Schiaretti, un referente del Partido Justicialista (peronismo) que no se alinea con la política del Gobierno nacional.

"No comparto lo que piensa el gobernador de ustedes, no lo comparto. Yo no choqué a la Argentina, a la Argentina la chocaron los amigos de él, no yo", afirmó Fernández, en referencia a la buena relación que mantuvo el gobernador de Córdoba con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) durante su gestión.

Durante las últimas décadas, la provincia de Córdoba, la segunda jurisdicción de primer orden más poblada del país suramericano, ha sido el distrito donde los Ejecutivos nacionales de signo peronista han cosechado sus peores resultados electorales.

En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, la lista apoyada por el oficialismo nacional (Frente de Todos) fue la tercera más votada en Córdoba, representando apenas un 10,92 % de los sufragios.

En las últimas presidenciales, celebradas en octubre del 2019, la coalición de Juntos por el Cambio, liderada por el exmandatario Mauricio Macri, cosechó su mejor resultado precisamente en esta provincia, donde logró el 61,31 % de los votos, mientras que el Frente de Todos consiguió el 29,31 % en el mismo territorio.

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

En respuesta a las declaraciones de Alberto Fernández, el Bloque Córdoba Federal, integrado por los cuatro diputados nacionales que responden al gobernador Juan Schiaretti, emitió un comunicado criticando la "mirada unitaria" del presidente.

"Lamentamos profundamente los dichos del presidente sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina. Todo lo que pase fuera del AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) no es Argentina", señaló la coalición a través de Twitter

Por su parte, el diputado cordobés Mario Negri, uno de los referentes de Juntos por el Cambio en el Congreso, compartió con Alberto Fernández la entrada de Wikipedia acerca de la región de Córdoba.

"¿El presidente dice que Córdoba debe integrarse de una vez por todas al país? Le paso el link de Wikipedia así no lee tanto y aprende un poco de la provincia. Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo", aseveró Negri sobre la corriente del peronismo liderada por la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Esta polémica sucede apenas siete días antes de las elecciones legislativas en Argentina, unos comicios que se celebrarán en un contexto económico difícil y con el antecedente de la dura derrota del oficialismo en las primarias de septiembre.