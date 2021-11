Plasencia acusa a Duque de "violar" la decisión del Senado sobre Venezuela

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV / POOL

Moscú, 8 nov (EFE).- El canciller venezolano, Félix Plasencia, lamentó hoy que el presidente de Colombia, Iván Duque, "viole" la decisión del Senado colombiano de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con Venezuela, al rechazar un acercamiento con Caracas.

"En la República Bolivariana de Venezuela los demócratas venezolanos lamentamos (...) que en la República de Colombia se violen desde el Ejecutivo las decisiones del poder legislativo colombiano y que no se permita que nuestros poderes legislativos se integren, se reconozcan y permitan conversar y ayudar al ciudadano (...)", señaló Plasencia en una rueda de prensa.

El canciller se refirió, tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a una proposición del Senado colombiano que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela.

Al día siguiente de dicha propuesta, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana creó una comisión mixta para trabajar junto al Senado de Colombia en la normalización de los lazos entre ambos países, rotos desde febrero de 2019.

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó no obstante que su Gobierno no reconocerá a una "dictadura oprobiosa" como la de Venezuela, en respuesta a la iniciativa del Senado.

"Las autoridades del poder legislativo venezolano llegaron a un acuerdo con las autoridades del poder legislativo colombiano. Pero pareciera que en ese país no existe la división de poderes y la injerencia o la violación de la división de los poderes por parte del señor Duque es cierta y contundente", sostuvo el canciller.

"Al desprestigiar una decisión del Senado colombiano lo único que hace es irrumpir y violar la división de poderes que todas las naciones civilizadas aceptamos y entendemos en esa ruta clásica de entender la división de los poderes", enfatizó.

Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019, después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó intentara entrar desde la ciudad colombiana de Cúcuta encabezando una caravana de vehículos con ayuda humanitaria, lo que terminó en violencia en la frontera.