Peso chileno lidera alzas en Latinoamérica tras IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno es la moneda latinoamericana con mejor desempeño el lunes, después de que una inflación más rápida de lo esperado aumentara las probabilidades de que el banco central acelere los aumentos de tasas de interés. El peso colombiano, por su parte, tiene un rendimiento inferior tras la publicación de cifra de precios al consumidor que no cumplieron con las expectativas.

La moneda chilena subía 0,6%, mientras que sus pares registraban menores alzas mientras los inversionistas se preparan para los datos de inflación de Estados Unidos, que se han convertido en el mayor factor de volatilidad en los últimos meses.

La inflación chilena aumentó más de lo esperado en octubre, a un 6% interanual, frente a una estimación del 5,6% y el 5,3% del mes anterior. El banco central ha intentado mantenerse por delante de la curva de swaps, subiendo agresivamente la tasa de referencia durante las dos últimas reuniones de política monetaria. Los funcionarios aumentaron la tasa clave en 75 puntos base en agosto frente a una estimación de 50 puntos base, mientras que en octubre el alza fue de 125 puntos, con la mayoría de los analistas esperando un aumento del 1%.

La preocupación de los funcionarios parece justificada, ya que la inflación continúa alejándose del objetivo del banco de entre 2% y 4% sin signos de ceder. El IPC interanual de octubre fue el más alto en 12 años. El swap cámara a 1 año de Chile subía 7 puntos base para dar cuenta de los datos nuevos.

Las encuestas están prohibidas en Chile hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, en momentos en que la carrera electoral se ha convertido en una batalla entre el conservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric

El peso colombiano, por su parte, apenas registraba variación, al tiempo que no lograba ganar tracción mientras los operadores ajustan las apuestas para el escenario contrario al visto en Chile.

El IPC de Colombia en octubre fue de 4,58% frente a una estimación de 4,81% y el 4,51% del mes anterior. Los aumentos de la inflación por debajo de lo esperado pueden fortalecer la opinión entre algunos funcionarios de Banrep de que hay espacio para un enfoque más cauteloso, ya que la actividad económica aún se está recuperando.

Los swap de tasas IBR a uno y dos años caían 17 puntos base, ya que los datos reducen las probabilidades de que el banco central aumente aún más el ritmo del ciclo de ajuste tras subir la tasa clave en 50 puntos base en octubre. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y el gobernador del banco central, Leonardo Villar, hablarán el martes en un evento

Al igual que su par colombiano, el sol peruano registraba pocos cambios y los operadores centraban su atención en la decisión del banco central el jueves, cuando se espera que la tasa clave se eleve en 50 puntos base a 2%.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:Chilean Peso Leads Latam FX Gains After CPI Data: Inside Andes

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.