Optimismo empresarial y alegría familiar en Miami por las fronteras reabiertas

Turistas consultan un mapa lunes en la Avenida Collins en la ciudad costera de Miami Beach, Florida, este 8 de noviembre del 2021. EFE/Ivonne Malaver

Miami, 8 nov (EFE).- Unos 5.000 pasajeros más que el lunes de la semana anterior se esperan para hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) como consecuencia de la reapertura de fronteras de EE.UU. para turistas vacunados de más de 30 países, una medida que suscita optimismo en el sector hotelero y alegría en familias separadas por el Atlántico desde hace casi 18 meses.

Greg Chin, director de comunicaciones del MIA, indicó a Efe que si hay aglomeraciones en la zona de llegada para recibir a pasajeros procedentes de Europa, será en horas de la tarde, que es cuando llegan la mayoría de los vuelos del Viejo Continente.

Por esa misma razón en Miami Beach, la zona más turística de Miami, no se veía esta mañana mucho movimiento ni en hoteles ni por las calles cercanas a la playa, según pudo constatar Efe.

Hasta el 31 de agosto pasado, el último mes del que hay datos oficiales, habían pasado por MIA 7,73 millones de pasajeros, un 43,94 % de aumento respecto al mismo periodo de 2020.

En coincidencia con la reapertura, la compañía aérea alemana Lufthansa anunció que reanuda sus vuelos Miami-Munich en Airbus A350-900, que se ofrecerán tres veces por semana y complementan el servicio de Frankfurt y Zurich a Miami

"Estados Unidos es uno de los mercados más importantes del Grupo Lufthansa fuera de nuestros mercados nacionales, y valoramos enormemente la relación transatlántica de gran alcance que sigue siendo una historia de éxito hasta el día de hoy", dijo Frank Naeve, vicepresidente de ventas para América del Grupo Lufthansa.

Después de más de 18 meses con las fronteras cerradas a los europeos, muchas familias están deseando reunirse con los suyos, pero también las empresas esperan destrabar muchos negocios e inversiones, como dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida, Javier Estades Sáez.

"Esto va a permitir recobrar en poco tiempo el ritmo comercial existente en 2019 y retomar importantes proyectos que requieren determinadas condiciones para poder ver la luz", dijo el también presidente y director ejecutivo de Tabacalera USA.

En el sector turístico, que es el mayor generador de empleo en Florida, se espera que el fin de las restricciones de viaje traiga la anhelada recuperación tras la pandemia.

"Estamos contentos, pinta bien el panorama", dice a Efe Daniela Montemurro, directora del Hotel RIU en Miami Beach.

Montemurro subrayó que esperan para hoy la llegada de varios turistas alemanes, pero todavía es pronto para notar en las reservas el renovado flujo de turistas europeos.

En este hotel de la cadena hotelera española en Miami Beach han logrado tener un nivel de ocupación aceptable con turistas de otras partes de EE.UU. y de América Latina a lo largo de los más de 18 meses en que las fronteras estuvieron cerradas a turistas de Europa y China y la India entre otros países.

Según un estudio de Oxford Economics publicado en septiembre pasado, el nivel de empleo en la industria del ocio y la hostelería en EE.UU. fue ese mes un 9 % más bajo que el que había antes de la pandemia y hasta 2023 no se logrará una plena recuperación.

En el Gran Miami, como se conoce una amplia área que abarca parte de dos condados vecinos, Broward y Palm Beach, el turismo es el gran generador de empleo y en 2020 la llegada de visitantes se redujo en un 52 % respecto a 2019.

En términos de entrada de ingresos significa 7.900 millones de dólares menos, según la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami, que aun no publicó cifras de 2021.

El descenso fue mucho mayor en el número de visitantes internacionales (64 %) que en el de nacionales (37 %).

La llegada de turistas británicos disminuyó un 83 % y la de brasileños un 73 % en 2020, un año en el que México fue el origen del grupo más numeroso de visitantes extranjeros a Miami, pero aun así fue un 14 % inferior al de 2019.

De Canadá y Colombia, segundo y tercero, respectivamente, llegaron un 57 % y un 61 % menos de turistas en comparación con 2019.