O.Próximo.- Israel utiliza tecnología de reconocimiento facial para palestinos y premia a los militares por las fotos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Ejército israelí estaría utilizando una aplicación de reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos palestinos e incluso estaría premiando a los soldados que más fotografías realizan para mejorar la aplicación, según una investigación publicada por 'The Washington Post'.



El objetivo final sería contar con una base de datos lo más amplia posible de los residentes de Cisjordania y permitir así mediante la aplicación que se emitan alertas para detener a posibles sospechosos, ya que los militares tienen instalada la aplicación en sus teléfonos móviles.



La aplicación se denomina Blue Wolf (Lobo Azul), pero es conocida popularmente como "Facebook para palestinos" por los militares, que reciben premios a medida que suben más fotografías.



No se conoce el número de ciudadanos palestinos incluidos en esta base de datos, pero todo apunta a que serían miles, según la investigación publicada este lunes por el periódico estadounidense.



Un soldado ha explicado que su unidad recibió órdenes de hacer el máximo número de fotografías durante su destino en Hebrón utilizando teléfonos inteligentes viejos del Ejército.



En la propia ciudad palestina de Hebrón se han instalado cámaras con capacidad para el reconocimiento facial que identificarían igualmente a los palestinos y darían información en tiempo real de que lo que ocurre en la ciudad.



"No me importaría que lo utilizaran en el centro comercial de mi ciudad. La gente se preocupa por la toma de huellas dactilares, pero esto está muy por encima", ha explicado un militar citado por el 'Post'.