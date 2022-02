Nicaragua.- El Gobierno de España rechaza las elecciones en Nicaragua y exige nuevamente la liberación de los detenidos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado este lunes las elecciones celebradas en Nicaragua por carecer de "ninguna garantía" y ha vuelto a reclamar una vez más al Gobierno de Daniel Ortega la liberación de los opositores detenidos.



"Aquellos líderes opositores que deseaban competir están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto", ha señalado Albares en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en Casa de América.



"No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el Gobierno de España" como tampoco la tiene "para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la UE", ha recalcado.



Albares ha recordado que el Gobierno ha venido denunciando desde el pasado agosto la situación en Nicaragua, donde Ortega habría obtenido su reelección después de impedir que la mayoría de candidatos opositores concurrieran a las elecciones del domingo, y que incluso procedió a retirar su embajadora en Managua, la cual aún no ha regresado.



El ministro ha celebrado la unidad que hay en el seno de la UE con respecto a Nicaragua, donde los socios al igual que el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, se han expresado "con mucha claridad" y ha adelantado que España volverá a plantear esta cuestión.



Por otra parte, Albares ha querido dejar clara la "solidaridad con el pueblo hermano de Nicaragua" por parte de España, recordando que en los últimos meses se han donado 1,7 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 al país centroamericano pese a la crisis diplomática.



En este sentido, ha aprovechado para enviar "un mensaje de cercanía y solidaridad" y para insistir en su exigencia al Gobierno nicaragüense de "la liberación de todos los detenidos".