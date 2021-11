Mon Laferte: Yo no creo que el auge de la extrema derecha en Chile sea real

Fotografía cedida hoy, por Universal Music, que muestra a la cantante chilena Mon Laferte durante una sesión en la Ciudad de México. EFE/ Universal Music SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA OTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- La cantante chilena Mon Laferte dijo este lunes en entrevista con Efe que no cree que el auge que reflejan las encuestas de la extrema derecha en Chile de la mano del candidato José Antonio Kast sea real. "No me la creo", sentenció.

El pasado 31 de octubre, fecha en la que Laferte publicó su más reciente álbum "1940 Carmen", una encuesta situó en primer lugar en la carrera presidencial en Chile al ultraderechista Kast, del Partido Republicano, con un 22,2 % de preferencia, por delante del que hasta ahora era el favorito, el izquierdista Gabriel Boric, que obtendría un 17,4 %.

El sondeo Pulso Ciudadano no es la primera encuesta que muestra a Kast como primera preferencia, adelantando a Boric, diputado y exlíder estudiantil que representa a la colación Apruebo Dignidad, integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, entre otros partidos.

Aún así, Laferte, quien habitualmente se ha manifestado públicamente como una persona de izquierdas, consideró que no pueden ser ciertos los datos que arrojan las encuestas, cada vez más cuestionadas por los expertos dentro de Chile.

"Que vaya a ganar un candidato de extrema derecha no lo creo, no se de dónde salió esa encuesta pero me parece como... no", continuó en una entrevista virtual desde México.

Las elecciones del próximo 21 de noviembre constituyen una carrera presidencial de las más inciertas y cruciales de las últimas décadas en el país, ya que el próximo líder de Chile -que sustituirá en marzo al conservador Sebastián Piñera- tendrá la tarea de encauzar un país que vivió en 2019 una fuerte crisis social y de implementar la nueva Constitución.

El 25 de octubre de 2020, después de un estallido social originado en Santiago de Chile pero que terminó por extenderse por todo el país entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en Chile se llevó a cabo un plebiscito en el que por primera vez se le preguntó a la población si aprobaba la Constitución existente -que perteneció a la época de Augusto Pinochet (dictador entre 1973 y 1990)- o prefería la construcción de una nueva.

Un 78 % votó por cambiar la Constitución, que sustituirá a la que está vigente desde la dictadura militar y esta será redactada antes de mayo de 2022 por una convención ciudadana elegida en votación popular.

"No tiene sentido (el ascenso de la extrema derecha) en un país que tanto ha peleado por su libertad y sus derechos. Vamos a escribir una nueva Constitución", dijo la artista, cuyo nombre de nacimiento es Monserrat Bustamante (Viña del Mar, 1983).

Poco después del plebiscito de octubre de 2020, Laferte se mostró muy emocionada ya que pudo votar desde México.

"Fue muy emocionante, no me había caído el 20 (dado cuenta) de que estaba siendo algo demasiado importante, es histórico y cuando estaba ahí con el papel fue como 'wow, esto es súper importante'. Fue lindo el día y la sensación que le queda a mucha gente es de esperanza, teniendo en cuenta que hay mucho trabajo por delante", dijo entonces la chilena a Efe.

En esta ocasión repetirá, dijo, y votará desde México para contribuir a que la derecha no se haga con el poder presidencial en el país.

Además, aunque cada vez se siente "más mexicana" tanto por su vida personal en México como por la influencia en su música, recordó que su corazón también está en Chile.

"Yo soy mexicana y soy chilena, soy las dos. Uno es de donde quiere ser. de donde vive y donde esta su corazón. Y mi corazón está para allá y para acá", terminó la artista, que se encuentra en un gran momento profesional y personal ya que está esperando a su primer hijo, publicó dos álbumes este 2021 y regresó a los escenarios con una exitosa gira por Estados Unidos.