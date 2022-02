México.- La Fiscalía mexicana pedirá prisión preventiva para el excandidato Ricardo Anaya, señalado por Lozoya

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía General de México solicitará también prisión preventiva para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, tras las revelaciones del antiguo director general de Pemex Emilio Lozoya que le sitúan como uno de los beneficiarios de una trama corrupción durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto.



Las autoridades fiscales mexicanas van a presentar la misma estrategia que hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, antiguo compañero de Anaya en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resuelva su situación jurídica.



Anaya tiene permitido comparecer este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, desde Ciudad de México y en presencia de un abogado, después de que éste no se presentara en la anterior audiencia.



La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención, adelantan fuentes fiscales al diario 'Milenio'.



Anaya forma parte de la lista de políticos señalados por Lozoya dentro de una trama de corrupción por la cual habrían recibido sumas millonarias a cambio de facilitar la entrega de contratos públicos a varias empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, así como por avalar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto durante el curso pasado.



Según la investigación, sustentada en las revelaciones de Lozoya, Anaya habría recibido 6,8 millones de pesos mexicanos (cerca de 288.000 euros) en mordidas, por lo que se solicitará su imputación por delitos de cohecho y asociación para delinquir.



La semana pasada, la Fiscalía mexicana logró también que la Justicia decretase una orden de detención contra el antecesor de Lozoya en Pemex, Carlos Treviño, después de que no compareciera ante las autoridades el 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de blanqueo de capitales por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI.



Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en 'mordidas' --sobornos-- (169.800 euros) en 2014 a través del que fuera ministro de Hacienda, Luis Videgaray.



En prisión preventiva, Lozoya está siendo investigado en el caso de la brasileña Odebrecht, así como en de la empresa mexicana de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, si bien finalmente fue extraditado el 17 de julio a México. Él se ha declarado inocente.