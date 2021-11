Metales básicos suben tras luz verde a plan infraestructura EEUU

(Bloomberg) -- Los metales básicos continuaban avanzando este lunes, liderados por el aluminio, en tanto que los inversionistas confían en la creciente necesidad de materiales industriales para respaldar los miles de millones de dólares en gastos de infraestructura de Estados Unidos.

El viernes, los legisladores estadounidenses aprobaron el mayor paquete de infraestructura en décadas, liberando US$550.000 millones de nuevos gastos en carreteras, puentes, transporte público y otros proyectos por desarrollarse en los próximos años.

“El mercado proyecta una cantidad significativa de nuevas inversiones en varios proyectos que requerirán más cobre y metales básicos”, dijo este lunes el analista de TD Securities Bart Malek en una entrevista telefónica.

Las materias primas también se beneficiaban de un apetito creciente por el riesgo y un dólar más débil, a medida que las acciones estadounidenses extendían récords con el S&P 500 en su racha ganadora más larga desde 2017. El dólar estadounidense caía y los rendimientos subían a medida que los inversionistas se movían hacia las acciones y se alejaban de los valores de renta fija. Un dólar más débil significa que los operadores requieren más dólares para comprar productos básicos, lo que genera un efecto positivo en los precios.

En China, los metales industriales también avanzaban, registrando un superávit comercial mensual en octubre. Los datos subrayan el apoyo a la economía china que se desaceleró drásticamente en los últimos meses. China es la mayor fuente de demanda del mundo para la mayoría de los productos básicos debido a su industria y economía de construcción pesada.

